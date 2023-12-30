Война завтрашнего дня: какие технологии изменили поле боя в 2023 году и чего ждать дальше

Ударные дроны — сначала дневные, а потом и ночные, окопные средства РЭБ и другие нововведения заставили войска Украины и России постоянно приспосабливаться, и гонка вооружений далека от завершения.

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Подходит к концу 2023 год, а война в Украине продолжается. Украинские и российские войска меняют тактики, стратегии, изобретают новые средства вооружения и улучшают старые, чтобы получить преимущество на поле боя. Подводя итоги, Фокус выяснил, какие технологии сильнее всего повлияли на войну в Украине в 2023 году.

FPV-дроны

Еще в 2022 году стало понятно, что война в Украине стала войной новых технологий, и ключевую роль в ней начали играть беспилотники коммерческого типа – коптеры. Поначалу обе стороны использовали их для разведки с воздуха, потом – для сброса гранат. Бомбардировки с помощью квадрокоптеров, таких как DJI Mavic 3, не всегда были эффективными, но позволяли уничтожать дорогостоящую технику противника на значительном расстоянии, сохраняя при этом жизни пехотинцев.

В начале 2023 года Силы обороны Украины начали применять новое оружие – ударные FPV-дроны. FPV расшифровывается как "first person view" или "вид от первого лица", ведь операторы видят изображение с курсовой камеры, как если бы сами находились в условной кабине самолета. Дешевые аппараты стоимостью несколько сотен долларов собирают из деталей для гоночных коптеров, а потом начиняют взрывчаткой.

Такие дроны очень быстро летят к цели, преодолевая расстояние до 10 км, а то и больше, поэтому их очень сложно вовремя заметить и сбить из стрелкового оружия, как это неоднократно случалось с квадрокоптерами-бомбардировщиками. Управлять ими сложно, но при должной сноровке оператор может нанести удар в самые уязвимые части боевой техники, например, боекомплект, или даже залететь в открытый люк. Таким образом, FPV-дроны заменили гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Ударный FPV-дрон Фото: Скриншот

Украина первой додумалась собирать и применять FPV-дроны, первые сообщения о них появились еще в январе. Вскоре в социальных сетях появились фотографии легких квадрокоптеров с закрепленными снизу зарядами от ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

Весной и летом 2023 года наша страна сохраняла преимущество в этой сфере. В июне украинский военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" заявил, что у Сил обороны на тот момент было больше дронов на фронтах, чем у россиян. В Украине создали несколько предприятий, которые занимались производством именно беспилотников типа FPV.

Впрочем, российская армия тоже не стояла на месте. Уже в марте Минобороны России заявило, что оккупанты применяют в боях первые дроны-камикадзе под названием "Бумеранг". В апреле россияне уже активно использовали FPV-дроны в боях, в частности, вооружая их противопехотными минами МОН-50.

Российский FPV-дрон с миной МОН-50 Фото: Telegram

В ноябре Сергей Бескрестнов заявил, что Россия опередила Украину по производству FPV-дронов в семь раз, выпуская примерно 100 тысяч аппаратов в месяц. В конце ноября основатель компании DroneSpace Максим Шеремет сообщил, что Украина производит около 50 000 FPV-беспилотников в месяц, а Россия — в шесть раз больше. По его мнению, украинским предприятиям не хватает, в первую очередь, кадров. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2024 году в Украине произведут миллион БПЛА, а министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин позже уточнил: речь идет именно об FPV-дронах.

"2023 год стал годом значительных технологических прорывов в военной сфере. Прежде всего, дроны и другая робототехника изменили характер ведения войны, поскольку они обеспечивают высокую точность и возможность проведения операций на большие расстояния без прямого вмешательства человека. Это позволяет выполнять разведывательные и ударные миссии с меньшим риском для военнослужащих. В то же время на всех направлениях использования дронов именно FPV технологии стали наиболее масштабируемыми в течение года, формирование кластеров производств оборудования с трендами на полную локализацию компонентной базы в этом направлении создает основу для построения рассредоточенной инженерной сети для изготовления оборудования для безопасности в 2024 году", — рассказал Фокусу Валерий Яковенко, основатель технологической компании Drone.ua.

Ночные дроны-камикадзе

Если украинцы первыми применили FPV-дроны на поле боя, то россияне оснастили их камерами ночного видения и массово применили против Сил обороны Украины в темное время суток. Сергей Бескрестнов впервые сообщил об этом средине ноября. По наблюдениям эксперта, ВС РФ использовали два типа камер: бюджетную RunCam Night Eagle 3 за 50 долларов, способная передавать изображение только в сумерках, и более дорогие за 250-400 долларов, работающие даже в полной темноте.

Позже в интервью Фокусу Сергей Бескрестнов объяснил, что оптика для ночного видения увеличивает себестоимость дрона примерно в два раза, поэтому раньше такие аппараты использовали крайне редко. Россияне же закупили около тысячи камер в Китае и наладили массовое производство.

"Ночью на фронтах происходит основная активность: ротация личного состава, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, передвижение техники и так далее. Поэтому когда россияне начали атаковать нас ночью, то успели выхватить самые критические объекты и события, мы не были к этому готовы. Сейчас мы в ответ тоже перешли к тактике ночных атак и наращиваем количество дронов", — рассказал он.

Украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал видеозапись с камеры российского "ночного" FPV-дрона, который атаковал Силы обороны. По его оценкам, весной такого оружия у россиян будет в десять раз больше. Поэтому, считает Сергей Стерненко, Украине нужны системные решения для борьбы с FPV-дронам и системам РЭБ противника, в том числе — новые военные доктрины.

Атака FPV-дронов с ночным видением

Окопные средства РЭБ

Пока FPV-дроны били технику и живую силу по обе стороны фронта, инженеры России и Украины начали искать средства для борьбы с ними. Дело в том, что для управления и передачи изображения такие аппараты используют аналоговые сигналы, совсем не такие, как Mavic и другие гражданские квадрокоптеры, а также другие частоты, поэтому подавить их стандартными средствами радиоэлектронной борьбы нельзя.

Например, как объяснял Сергей Бескрестнов, антидроновые ружья не работают против FPV-дронов, которые попросту слишком быстро летают, чтобы солдат успел прицелиться. Для эффективного подавления таких БПЛА необходимы комплексы, создающие невидимый "купол" или "щит" из электронных помех в определенном диапазоне частот, закрывающий определенную зону. Это тоже не панацея и сработает лишь в 30%-35% случаев. При этом комплексы должны быть достаточно компактными, чтобы военные могли их устанавливать и переносить с позиции на позицию.

Как рассказал Фокусу основатель волонтерской инициативы "Антидрон Украина", в 2023 году окопная РЭБ эволюционировала от средств профильных или специальных подразделений до критически необходимых или, как говорится, must have средств. От их наличия зависит инициатива на том или другом направлении фронта — планируем мы наступление, контрнаступательные действия или же пытаемся удержать позиции, расплачиваясь за это кровью.

Параллельно у ВС РФ появились модифицированные прошивки для дронов типа "1001", против которых 70% антидроновых ружей стали фактически "ракетками для пинг-понга", которые могут лишь отогнать БПЛА, но не приземлить его. После нескольких таких попыток аккумулятор ружья садится, а на его зарядку требуется 2-4 часа. В это время российские квадрокоптеры постоянно кружат в небе, ведь их операторы быстро заменяют батареи и снова отправляют летательные аппараты в атаку с новыми боеприпасами для сбросов уже через 10 минут.

"Летом эта проблема стала очень острой, а с появлением прошивки "1001", похолоданием и, соответственно, с меньшим ресурсом аккумуляторов, я бы сказал — критической. И все это на фоне увеличения количества вражеских FPV, производство которых враг увеличил и обогнал нас по объему поставок на передовую. Как раз в это время окопная РЭБ стала таким же переломным фактором, как и первые танки, которые в начале 20 века переломили позиционную войну в окопах под Верденом — ситуация, ставшая хрестоматийной", — добавил Сергей Герасимюк.

Так в Украине появилась окопная РЭБ, предназначенная для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Соответствующие системы начали делать частные предприятия и волонтерские инициативы, самостоятельно закупая комплектующие за рубежом. Одними из самых известных производителей стали "Антидрон Украина", Kvertus, Piranha-Tech.

В июле волонтерская инициатива "Антидрон Украина" сообщила о тестировании комплекса-РЭБ мощностью 50 Вт для танков. Оборудование в небольшом корпусе-чемодане установили на украинский танк Т-72, чтобы он создавал вокруг "псевдокупол" радиочастотных помех в частотном диапазоне 900 Мгц. По словам разработчиков, за три недели боевых выездов по танку не попал ни один FPV-дрон, хотя они активно атаковали другие экипажи ВСУ поблизости.

Антидроновый комплекс для танка в защитном кейсе Антидроновый комплекс для танка в металлическом ящике Фото: Facebook

Публикация породила несколько мифов, которые сами представители "Антидрон Украина" опровергли через несколько дней. Они уточнили, что защита не стопроцентная, действует в радиусе 250-300 метров и не может работать круглосуточно, поэтому ее нужно включать во время движения танка или при приближении вражеского беспилотника. В противном случае оборудование перегреется, либо же российские операторы БПЛА найдут способ пробить "псевдокупол".

"Работу свою на 98% он выполняет, и позволяет ребятам делать свое дело, а не мониторить небо. Стопроцентной защиты от FPV фактически не существует. Даже подавив все БПЛА над собой, РЭБ не помешает дрону с подвешенным килограммом взрывчатки под действием силы тяжести вертикально упасть на позицию или броню, которую "защищает", ведь в отличие от "Мавиков" и других "свадебных" дронов, которые зависают во время подавления, FPV направляется по направлению последнего положения стиков управления — и тут уже случай или физика", — прокомментировал основатель "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк в интервью Фокусу.

Проект со временем разработал много антидроновых комлпексов разных форм-факторов. Например, "Адскую сковородку" в виде щита и "купольный" РЭБ-рюкзак, их достаточно легко переносить на поле боя и запускать в любом месте благодаря встроенным аккумуляторам, хотя в обоих случаях есть свои нюансы.

РЭБ-щит и рюкзак от "Антидрон Украина" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Еще команда инженеров сделала FPVKiller — еще более компактное устройство весом 1,35 кг, которое можно легко держать одной рукой. Оно работает 1-2 минуту от батареи, защищая небольшие группы военных от атак FPV-дронов, особенно это полезно в степях на Южном направлении фронта, где солдатам просто негде прятаться.

Средство РЭБ C-Vog FPVKiller от "Антидрон Украина"

Украинская компания Piranha-Tech в августе представила переносной комплекс радиоэлектронной борьбы под названием Piranha – Armoured Vehicles Dome 360. Оборудование упаковали в черный кейс с тремя антеннами, напоминающими рыбьи плавники, они излучают помехи во все стороны на расстояние до 700 метров. По словам создателей, она может "глушить" не только каналы управления гражданскими квадрокоптерами и FPV-дронами, но и российские барражирующие боеприпасы "Ланцет", хотя некоторые эксперты в этом сомневаются. Кроме того, он отключает спутниковые навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

Комплекс РЭБ The Piranha – Armored Vehicles Dome 360 Фото: Facebook

В России этим направлением тоже занимаются. Еще в феврале Сергей Бескрестнов узнал, что ВС РФ отправили на передовую окопные комплексы "Питон", "Гарпун" и "Стриж", работающие следующим образом: сначала подпускают дроны поближе, а затем включает "глушилки" и подавляет канал управления, подобно антидроновым пушкам. Еще на фронте заметили российские системы РЭБ "Палтус" производства компании "Актуальные системы безопасности" из Санкт-Петербурга. Устройство в виде щита весом 10,5 кг оснащено съемным аккумулятором, заряда которого хватает на 30 минут работы. Благодаря широкому диапазону частот "Палтус" может подавлять почти любые дроны ВСУ гражданского класса, при этом легко маскируется в окопе.

Российский комплекс РЭБ "Палтус" Фото: Facebook

В августе российская фирма "Лаборатории ППШ" представила систему "Тритон" для защиты от FPV-дронов. Ее предложили устанавливать на танки — именно такую компоновку показали на выставке "Армия-2023". Вскоре россияне сообщили, что испытали "Тритон" в Украине. Сергей Герасимюк уверен, что "Лаборатория ППШ" украла идею и ее реализацию у его команды вплоть до форм-фактора.

В октябре "Лабаратория ППШ" похвасталась новинкой — версией "Тритона" в виде рюкзака, который солдаты должны носить на поле боя. Фокус выяснил, что такой формат сильно угрожает здоровью самих российских бойцов из-за сильного излучения. Украинские производители похожих рюкзаков учитывают это и запрещают использовать на ходу.

Комплекс РЭБ "Тритон" в виде рюкзака Фото: Telegram

Окопная РЭБ защищает бойцов ВСУ от российских дронов, но вместе с этим принесла и новую проблему — так называемый "дружественный огонь". Военные получили много комплексов и часто включают их, не согласовывая с соседними подразделения, в результате падают не только чужие, но и дружественные БПЛА. Особенно это ощущается на южных и восточных участках фронта, где одновременно в воздух запускають большое количество дронов, и сложно определить, где свои.

"Cамый главный способ снизить потери дронов из-за дружественного огня — заставить абсолютно все подразделения взаимодействовать друг с другом. Даже самые мелкие, если они пользуются окопной РЭБ. Кстати давно пора разработать и довести до подразделений четкие процедуры использования окопной РЭБ. Иначе нас рано или поздно ждет хаос с самодельными РЭБ куполами и ружьями", — поделился с Фокусом Сергей Бескрестнов в одном из интервью.

Системы РЭБ окопного типа стали важной категорией гонки военных технологий, но не панацеей от дронов. Во-первых, существующие комплексы обеспечивают лишь частичную защиту, а во-вторых, могут очень быстро стать бесполезными против БПЛА противника. Как объяснил Сергей Флэш, и Украина, и Россия использует стандартные китайские модули с определенным набором частот. Если изменить рабочие частоты FPV-дронов, то комплексы РЭБ уже не смогут их подавлять. Последние так просто не модифицируешь, нужно либо заменять, либо добавлять новые модули, что требует времени и денег.

В Украине окопную РЭБ производят преимущественно небольшие частные предприятия, а не государственные концерны, поэтому количество таких комплексов ограничено. По оценкам того же Сергея Бескрестнова, на конец 2023 года ВСУ укомплектованы ими всего на 3%. При этом такие системы хочет получить каждое подразделение.

Как подчеркнул Сергей Герасимюк, эволюция средств РЭБ еще не закончилась, и та сторона, которая первой получит средство для гарантированного подавления FPV или дронов-бомбардировщиков, сможет эффективно наступать и совершать тактические прорывы, не боясь внезапной атаки с неба. Многие разработки сейчас ведутся в тайне, поэтому следует ожидать новаторских решений и от России, не теряя бдительность. При этом в Украине нужно дать инженерам и разработчикам возможность развивать новые идеи и получать финансирование на волонтерском уровне.

"Говорить, что окопная РЭБ изменила войну в 2023 – нельзя. Она только начала ее менять, и все будет зависеть от действий техников, профессионалов, и их методы или алгоритмы как технические так и организационные — с обеих сторон", — подытожил производитель.

Наземные дроны

В 2023 году украинские инженеры начали снабжать армию не только воздушными, но и наземными беспилотными системами. В общем и целом они работают подобным образом, ведь используют радиотехнологии для связи с оператором, но играют несколько иную роль. Наземные дроны больше и выносливее, им не нужно тратить энергию на то, чтобы удержаться в воздухе, а потому они способны переносить больший вес. ВСУ используют их для доставки грузов, транспортировки раненых, удаленного минирования или нанесения ударов.

Еще в 2022 году в Украину доставили эстонских гусеничных роботов THeMIS от Milrem Robotics. Силы обороны используют их преимущественно в качестве беспилотных грузовиков. Многие украинские инженеры вдохновились этой идеей и представили свои наработки, некоторые уже активно тестируются или применяются в боевых условиях.

Наземный дрон TheMIS во время испытаний в Украине

Еще в марте бойцы 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ показали боевое применение неназванного наземного беспилотника. Военные установили на четырехколесную платформу противопехотную мину МОН-90 с дистанционным детонатором и ящик с 12 килограммами тротила. С помощью пульта для коптера и смартфона они довели машину к позициям российских войск, незаметно сбросили боевую часть, а затем подорвали, когда дрон отъехал на безопасное расстояние. Сигналы управления передавали по кабелю, поэтому дистанция применения ограничивалась 50 метрами, но и этого хватило для успешной операции.

Применение дронов-камикадзе

В августе объединение "Инженерный корпус" показали колесный дрон-камикадзе "Каракурт", названный в честь ядовитого паука. Беспилотник поддерживает связь на расстоянии до 1500 метров, хорошо передвигается по пересеченной местности с двумя минами на борту, которые взрываются рядом с противником. Десятки таких аппаратов инженеры отправили украинским военным для испытаний на поле боя.

В 2023 году на фронт также отправили Ironclad от украинской компании Roboneers. Это бронированная беспилотная машина, вооруженная боевой турелью "Сабля М2". Она может разгоняться до 20 км/ч, штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и обеспечивать огневую поддержку, действуя даже ночью благодаря тепловизионной камере. Оператор при этом находится в безопасном месте и управляет роботом удаленно.

Использование боевого робота Ironclad

В октябре Минцифры сообщило, что в Украине началось серийное производство наземных дронов Ratel S, которые успешно прошли военные испытания. Бойцы ВСУ используют его как мобильную платформу, которая несет противотанковые мины и повзволяет безопасно взорвать российский танк или блиндаж.

Сейчас военные Украины испытывают беспилотники Sirko-S1. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, машина хорошо показала себя в боевых условиях и получила положительные отзывы от военных. На четырехколесную платформу можно установить модули для разных боевых задач, например, систему сброса мин или боевую турель для обстрела оккупантов. Поднимает полезную нагрузку до 200 килограммов.

Еще одна интересная разработка, которой уже вооружились ВСУ — беспилотник "Железный пехотинец". Он состоит из двух систем украинского производства: дистанционно управляемой платформы "Рысь" и турели "Сабля", вооруженной пулеметом Калашникова калибра 7.62 мм. Оператор может управлять машиной с помощью пульта, передавая сигналы по кабелю или через Wi-Fi. Стреляя из пулемета, "Железный пехотинец" может уничтожать вражеские дроны и живую силу, охранять позиции или блокпосты. Его применяют бойцы батальона "Волки ДаВинчи", а также одно из подразделений Территориальной обороны под Угледаром.

Применение огневого комплекса "Шабля"

Искусственный интеллект на поле боя

"Еще одной важной технологией является искусственный интеллект, применяемый для анализа обширных данных, усовершенствования разведывательных систем и оптимизации военных стратегий. ИИ обладает потенциалом радикально изменить военное планирование и принятие решений, делая их более эффективными и быстрыми. Кибервойна также стала ключевым фактором. Способность стран проводить кибератаки на критические инфраструктуры врага открывает новый фронт в военных конфликтах. В общем, эти технологии вместе формируют новую военную доктрину, значительно отличающуюся от традиционных подходов к ведению войны, ставя акцент на высокие технологии и инновации", — поделился мнением Валерий Яковенко.

В марте 2023 года стало известно, что украинская команда запустила программный комплекс под названием "Гризельда" (Griselda) для сбора разведданных. Эта система использует искусственный интеллект, чтобы собирать полезную для военных информацию из рахных источников, анализировать, проверяет достоверность и предоставляет отчеты в виде разведданных всего за 28 секунд.

В октябре глава Минцифры Михаил Федоров написал, что Griselda обрабатывает тысячи сообщений со спутников, беспилотников, социальных сетей, СМИ, взломанных баз данных РФ и других источников, после чего структурирует и подает в удобном виде. Она уже интегрирована в систему ситуационной осведомленности Delta, а также приложения "Броня", "Крапива", "Укроп" и "ГисАрта", которыми уже пользуются артиллеристы и танкисты. В будущем систему будут использовать и другие подразделения Сил обороны Украины.

Систему Griselda можно запустить даже на ноутбуке Фото: Iron Garden

Разработчики сообщили Фокусу, что Griselda сейчас используется на всех уровнях обороны: от тактического до стратегического, и военные хорошо о ней отзываются. Компания ежедневно получает 2-3 запроса на предоставление этой технологии новым подразделениям.

"Только за последний год в системе было создано более двух сотен тысяч групп целей. Все данные отправляются в систему Дельта на модерацию, где с ними работают военные, которые имеют доступ к соответствующим слоям. Экспорт в другие системы выполняется нашими пользователями самостоятельно. Есть разные источники и множество форматов файлов и данных, которые нужно обрабатывать. Это все исключительно враг. Открытые источники тоже используются и здесь нам помогает в том числе DeepState", — говорят они.

Сооснователь компании Griselda Алексей Теплухин утверждает, что ИИ на войне — это еще не настоящее, но неизбежное будущее, возможно, уже очень близкое. Сейчас все крупные производители работают на тем, чтобы добавить приставку "беспилотный" к любым своим продуктам.

"Все мечтают о летающем дрончике, который анализирует ситуацию и принимает решение. Уровень сложности задачи значительно превышает краткосрочный эффект, но не заниматься этой задачей нельзя, потому что она будет определяющей очень скоро. Пусть это будет 10% эффективности, но без них нельзя будет выжить", — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, сфер применения ИИ будет много — от простого распознавания изображений до сложной аналитики, где ему предстоит заменить и дополнить алгоритмическую математику. Кроме того, искусственный интеллект сможет на основе различных актуальных и исторических разведданных данных находить ценную информацию, которую можно использовать как на тактическом, так и на стратегическом уровнях.

"Это большое повышение эффективности за счет того, что будет делаться то, что невозможно сделать вручную", — объяснил Алексей Теплухин.

На одном уровне с ИИ эксперт ставит ISTAR — сферу деятельности, объединяющую разведку, наблюдение, обнаружение целей и рекогносцировку. Можно построить комплексную систему, которая будет оперировать огромными объемами информации в основном разведывательного характера и при этом учитывать, что: