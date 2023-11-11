Большая угроза для войск РФ: как и почему оккупанты пытаются сломать украинскую Griselda

С момента запуска в 2022 году Griselda сильно изменилась, а своими атаками враг лишь помогает усилить ее защиту, утверждают разработчики. Система может помешать зимнему наступлению РФ.

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Россияне опасаются украинской системы разведки Griselda, которая помогает Силам обороны уничтожать ценные объекты оккупантов почти с начала полномасштабной войны. Разработчики рассказали Фокусу, как работает проект, и чем он опасен для РФ.

Россия против украинской "Гризельды"

Крупный российский Telegram-канал "Милитарист" 4 ноября сообщил, что государственные и частные организации завершают работу над "новым интерфейсом" Griselda, чтобы в ближайшее время подключить этот инструмент к центральной разведывательной системе Delta, которая позволяет командованию отслеживать перемещения ВС РФ в Украине.

"Этот новый кирпичик является дополнением к архитектуре разведки, которую министерство обороны Украины хочет завершить перед неизбежным зимним наступлением России. Украина стремится утвердиться в сетецентрической разведывательной войне — области, в которой Россия, как считается, отстает", — отмечается в посте.

Силы обороны могут использовать Griselda прямо на поле боя Фото: Iron Garden

Griselda разработала и совершенствует украинская общественная организация Iron Garden. Ее представитель сообщил Фокусу, что система начала работать еще в марте 2022 года, с тех пор команда выросла с 5 до 100 добровольцев, волонтеров, военных ветеранов, военно привлеченных лиц, социологов, программистов и военных экспертов. Кроме того, с 2022 года разработчики добавили больше модулей для военных, артиллеристов, OSINT-исследователей и других подразделений.

Как рассказали организаторы, россияне уже давно знают о Griselda и активно пытаются сорвать ее работу, в том числе с помощью хакерских методов. Кибератаки происходят довольно часто, но организация отбивается, сотрудничая с украинскими спецслужбами. Оккупанты хотят взломать Griselda, чтобы узнать, какую информацию украинцам удалось собрать о российской армии, и подобные атаки они проводят также на другие системы, которые сейчас помогают ВСУ.

Открыть систему Grisela можно на ноутбуке или другом устройстве Фото: Iron Garden

"Бывает даже что просто пишут нашим менеджерам — представляются бойцом ВСУ, до какого-то момента даже могут пройти частично верификацию, но на финальном этапе мы узнаем, что это враг и тут с его аккаунтом начинается совсем другая история, о которой он не догадывается", — поделился представитель Iron Garden.

Кибератаки россиян создают разработчикам проблемы, но в то же время помогают укреплять защиту. Сейчас система имеет мощный контур безопасности как на кибернетическом (здесь помогли специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ), так и на физическом уровне, чтобы ВС РФ не могли повредить серверы. Создатели отметили, что существуют международные протоколы безопасности, которые требуют соответствующей физической защиты серверных мощностей, в том числе и с необходимостью географической удаленности от зоны боевых действий и периодической миграции — так враг не сможет уничтожить оборудование ракетными ударами или дронами. Кроме того, военный инструмент должен быть защищен от форс-мажоров, таких как перебои с электроснабжением.

"Система должна работать, даже если в Украине месяцами не будет света. Нигде, — подчеркнул собеседник, — Наши сотрудники — это программисты, аналитики, менеджеры, служащие, военные. Утверждены соответствующие протоколы по руководству на разные случаи, чтобы конечный пользователь не заметил никакого перебоя в работе системы".

Так выглядит интерфейс системы Griselda Фото: Iron Garden

Чем Griselda опасна для РФ

Griselda — это система для сбора, трансформации, обогащения, анализа, визуализации неструктурированных разведывательных данных, которые человек не может обработать вручную из-за физиологических ограничений. Как написал глава Минцифры Михаил Федоров, она обрабатывает тысячи сообщений со спутников, беспилотников, социальных сетей, СМИ, взломанных баз данных РФ и других источников, после чего структурирует и подает в удобном виде. Процесс от появления информации в системе до ее получения военными занимает всего 28 секунд.

По словам министра, технология Griselda уже интегрирована в систему ситуационной осведомленности Delta, а также приложения "Броня", "Крапива", "Укроп" и "ГисАрта", которыми уже пользуются артиллеристы и танкисты. В будущем систему будут использовать и другие подразделения Сил обороны Украины. Команда разработчиков сотрудничает с несколькими подразделениями ВСУ, ССО, СБУ и Минобороны.

В Iron Garden подтвердили, что Griselda уже сейчас используется на всех уровнях обороны: от тактического до стратегического, и помогает бойцам. Говорят, что военные положительно отзываются о системе, и организация ежедневно получает 2-3 запроса на предоставление этой технологии новым подразделениям. "Гризельдой" пользуются не все Силы обороны, но не на всех направлениях она нужна. Проект успешно прошел экспертизу Министерства Обороны Украины, имеет статус участника кластера Brave1 и постоянно расширяет свой функционал в соответствии с потребностями вооруженных сил.

"Только за последний год в системе было создано более двух сотен тысяч групп целей. Все данные отправляются в систему Дельта на модерацию, где с ними работают военные, которые имеют доступ к соответствующим слоям. Экспорт в другие системы выполняется нашими пользователями самостоятельно, — пояснили разработчики. — Есть разные источники и множество форматов файлов и данных, которые нужно обрабатывать. Это все исключительно враг. Открытые источники тоже используются и здесь нам помогает в том числе DeepState".

Разработчики представили Griselda на Hackaton 2022 Фото: Iron Garden

Согласно сайту, Griselda получает от Deep State UA военную версию оперативных данных о линиях разграничения, которые более точны. Они помогают операторам системы точнее отслеживать подозрительную или брошенную технику на деоккупированных территориях, проверять сомнительную информацию, а также повышают общую осведомленность ВСУ о местности. В свою очередь, Deep State UA получает данные, благодаря которым может более точно описывать линию разграничения фронта в гражданской версии своей карты.

Еще одним общим проектом является отдельный слой гражданской осведомленности — "Pathogen". Он содержит размытую визуализацию размещения сил РФ, которую обрабатывает нейронная сеть Griselda для понимания масштабов оккупации. В этом случае источниками выступают не оперативные разведданные, а все потоки информации искажены и видоизменены еще на этапе кластеризации и не несут военной ценности.

На официальном сайте проекта размещен отчет о достижениях за 2022 год. Там отмечается, что среди большого количества потоков сообщений, около 6-9% "конвертируются в цель". Некоторая информация служит как дополнительный источник для проверки достоверности, другая часть отсеивается с помощью "черного списка" и других инструментов. С марта по декабрь 2022 года Griselda помогла выявить 121 799 групп целей, среди них: средства ПВО, бронетехника, личный состав, казармы, блокпосты, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, артиллерия, самолеты и даже ракеты. Наибольшее количество обработанных и переданных целей за 24 часа — 1 354.

Статистика целей, переданных Griselda в 2022 году

На рынке есть и другие подобные системы, например, американская Palantir, однако Griselda пока единственный такой проект в Украине. Но он имеет некоторые уникальные особенности и преимущества, поскольку создатели тесно сотрудничают с военными и делают только то, что им нужно "без смс, регистраций, маркетинговых исследований и фокус-групп". Благодаря отзывам программисты понимают, что, как и где нужно добавить или усовершенствовать.

"Например, появилось у военных какое-то интересное устройство, собирающее данные только в определенном "нечитабельном" формате — мы разрабатываем модуль, который эти данные обрабатывает, анализирует и выдает понятную геопространственную информацию с выводами, комментариями и подсказками. Это очень упрощенно, но отражает то, как система подстраивается под запросы войны", — отметил представитель организации.

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