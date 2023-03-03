Украинцы запустили ИИ-систему "Гризельда": она уже помогает ВСУ (видео)

"Гризельда" автоматически собирает, проверяет, анализирует и выводит информацию на планшеты военных. Ею пользуются сотни подразделений.

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Команда украинских айтишников разработали программный комплекс для сбора разведданных под названием "Гризельда" (Griselda). Она представила систему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову в рамках проекта "Кабинет стартапов".

Как рассказал представитель команды, "Гризельда" собирает полезную для военных информацию из открытых и закрытых источников, анализирует, проверяет достоверность и предоставляет отчеты в виде разведданных. Она взаимодействует с другими системами, такими как Delta, Nettle, Armor. В настоящее время "Гризельду" используют сотни подразделений, хотя правительство никак не финансирует работу программистов.

На сайте "Гризельды" отмечается, что проект имеет четыре ступени проверки информации, которые должны гарантировать достоверность. В ее обработке участвуют нейронные сети (искусственный интеллект) и "модули автоматического анализа". Готовые разведданные автоматически передаются украинским военным теми способами, которые наиболее удобны для них, в том числе через существующие приложения: "Дельта", "Кропива", "Броня" (Armor), ГісАрта и другие. В среднем процесс от появления информации до передачи на планшет занимает всего 28 секунд, при этом она обрабатывается круглосуточно.

Разработчики уверяют, что "Гризельда" обеспечивает надежное хранение собранных разведданных. По их словам, никакой информации о позициях ВСУ в системе "нет, не было и не будет".

Проект запустили в самом начале полномасштабной войны силами 5 человек, а сегодня над ним работают сотни специалистов, в том числе программисты с опытом работы над системой "Броня", а также военных экспертов, ученых, волонтеров, ветеранов, социологов, военнослужащих. Команда консультируется с подразделениями ССО, ВСУ, СБУ, центром инноваций в Минобороны и другими учреждениями, которые помогают стратегически определять приоритеты разработки "Гризельды" и получить обратную связь для его улучшения.

Ранее писали, как работает военная система управления боя "Дельта". Она предназначена для обработки и отображения информации о своих и вражеских силах на поле боя на цифровой карте.

Писали также, какое еще ПО украинские военные используют на войне. С 2014 года программисты разработали для ВСУ много разного софта, улучшающего ситуационную осведомленность и упрощающего ведение боевых действий.