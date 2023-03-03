Українці запустили ШІ-систему "Гризельда": вона вже допомагає ЗСУ (відео)

"Гризельда" автоматично збирає, перевіряє, аналізує та виводить інформацію на планшети військових. Нею користуються сотні підрозділів.

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Команда українських айтішників розробила програмний комплекс для збору розвідданих під назвою "Гризельда" (Griselda). Вона представила систему міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову у межах проєкту "Кабінет стартапів".

Як розповів представник команди, "Гризельда" збирає корисну для військових інформацію з відкритих та закритих джерел, аналізує, перевіряє достовірність та надає звіти у вигляді розвідданих. Вона взаємодіє з іншими системами, такими як Delta, Nettle, Armor. Наразі "Гризельду" використовують сотні підрозділів, хоча уряд ніяк не фінансує роботу програмістів.

На сайті "Гризельди" зазначається, що проєкт має чотири ступені перевірки інформації, які мають гарантувати достовірність. У її обробці беруть участь нейронні мережі (штучний інтелект) та "модулі автоматичного аналізу". Готові розвіддані автоматично передаються українським військовим тими способами, які є найбільш зручними для них, зокрема через існуючі програми: "Дельта", "Кропива", "Броня" (Armor), ГісАрта та інші. У середньому процес від появи інформації до передачі на планшет займає лише 28 секунд, при цьому вона обробляється цілодобово.

Розробники запевняють, що "Гризельда" забезпечує надійне зберігання зібраних розвідданих. За їх словами, жодної інформації про позиції ЗСУ в системі "немає, не було і не буде".

Проєкт запустили на самому початку повномасштабної війни силами 5 осіб, а сьогодні над ним працюють сотні спеціалістів, зокрема програмісти з досвідом роботи над системою "Броня", а також військові експерти, науковці, волонтери, ветерани, соціологи, військовослужбовці. Команда консультується з підрозділами ССО, ЗСУ, СБУ, центром інновацій у Міноборони та іншими установами, що допомагають стратегічно визначати пріоритети розроблення "Гризельди" та отримати зворотний зв'язок для її покращення.

Раніше писали, як працює військова система управління бою "Дельта". Вона призначена для обробки та відображення інформації про свої та ворожі сили на полі бою на цифровій карті.

Писали також, яке ще програмне забезпечення українські військові використовують на війні. З 2014 року програмісти розробили для ЗСУ багато різного софту, що покращує ситуаційну поінформованість та спрощує ведення бойових дій.