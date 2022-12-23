Давид разрывает Голиафа: почему технология Palantir в ВСУ сравнима с наличием ядерного оружия

Украинская армия имеет в своем арсенале технологию, которая позволяет убрать "туман войны" и отлеживать все перемещения и обстрелы войск РФ при помощи искусственного интеллекта и спутниковых изображений, пишет The Washington Post.

Related video

Американская технологическая компания Palantir предала Украине свои технологии, которые дают огромное преимущество в осведомленности на поле боя. Об этом сообщает The Washington Post.

Украинская армия получила програмно обеспечение, способное показывать в реальном времени ситуацию на поле боя. Журналисту в районе Бахмута продемонстрировали часть работы системы Palantir. Боец ВСУ на компьютере имеет карту, на которой отображены тепловые следы от артиллерийского огня, местоположение российских танков, маркируемых буквами "Z". Если бы это была не демонстрация, то офицеры смогли бы использовать программу для выбора конкретного вооружения, будь то БПЛА, артиллерия или ракета, чтобы атаковать российские позиции. Затем беспилотник поднимется в небо, чтобы подтвердить удар, а система внесет оценку ущерба на карту.

"Настойчивость, воля и использование новейших технологий дают украинцам решающее преимущество. Мы являемся свидетелями того, как будут вестись войны в ближайшие годы", — сказал генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Исполнительный директор компании Palantir Алекс Карп говорит, что сила передовых алгоритмических боевых систем настолько велика, что она приравнивается к тактическому ядерному оружию. Журналисту WP разрешили продемонстрировать возможности технологий в Киевском офисе компании и на передовой. Разработка может совершить революцию в войнах.

[ + – ] Алекс Карп говорит, что алгоритмы дают настолько же большое преимущество, что и наличие ядерного оружия

Компанию Palantir часто критиковали за разработку программ, которые позволяли ЦРУ бороться с терроризмом, нарушая конфиденциальность человека. ПО позволяло отлеживать перемещение мигрантов без документов без их ведома. Однако все поменялось с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Теперь компания стала одним из ключей успеха Украины.

Алгоритмическая война — как Palantir помог Украине провести контрнаступление

Благодаря разработке украинские военные избавляются от "тумана войны", когда неизвестно, что происходит на поле боя. Искусственный интеллект для анализа данных позволяет разведкам НАТО быстро передавать Украине ответы на вопросы:

где союзные силы?

где враг?

какое оружие будет наиболее эффективным против врага?

Эту информацию быстро передают украинским офицерам на местах. Система постоянно обновляется и оценивает эффективность принятых решений. Автор утверждает, что украинское контрнаступление в Херсонской, Харьковской и Киевской областях были проведены благодаря технологиям Palantir.

Офицеры ВСУ получали информацию о российских позициях, что позволяло наносить высокоточные удары по врагу, в частности в ходе контрнаступления в Херсонской области. Более того, военные владели данными, куда двигаются российские захватчики. За счет этого украинская армия могла эффективно продвигаться, и быстро приспосабливаться к маневрам и контратакам ВС РФ. Также быстро бойцы получили информацию о российских складах снабжения и командных пунктах, чтобы их ликвидировать.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что разработка оказалось особенно полезной при украинских контрнаступательных операциях в Киевской, Харьковской и Херсонской областях. При этом часть технологий разработаны в Украине.

Как работают алгоритмы Palantir?

Одним из главных преимуществ Palantir является инструмент MetaConstellation. Технология собирает местоположение спутников от коммерческих поставщиков — Maxar, Airbus, ICEYE, Capella — все они поставляют изображения с оптической и синтетической диафрагмой. Инструмент их собирает и составляет карту местности.

[ + – ] Пример спутникового изображения войск РФ перед полномасштабным вторжением

Говоря простым языком, MetaConstellation анализирует, что над Херсонской областью за сутки пролетит 40 спутников. Алгоритм подбирает до 10 из них, чтобы с их помощью составить цифровую карту местности с позициями врага. Украинские офицеры, имея специальные планшеты, могут запросить конкретную область, которую нужно проанализировать. Связь в таком случае обеспечивают терминалы Starlink, позволяющие ВСУ быстро получать и передавать всю нужную информацию.

"Х-фактор в этой войне, если хотите, это украинское высокотехнологическое преимущество и способность сил быстро адаптироваться. Это самая технологически развитая война в истории человечества. Это сильно отличается от всего, что мы видели ранее", — заявил министр Федоров.

Россия также хотела создать свой аналог такой системы, но они не смогли координировать всей системой между подразделениями. Спутниковые изображения они закупали у Китая.

Напомним, 22 декабря в "Ростехе" заявили, что РФ начала защищать инфраструктуру от дронов системой "Серп-ВС", которая должна подавлять БПЛА на расстоянии до 3 км.

13 декабря СМИ сообщали, что в Греции разработали систему защиты инфраструктуры от дронов.