Давид розриває Голіафа: чому технологію Palantir у ЗСУ можна порівняти з наявністю ядерної зброї

Українська армія має у своєму арсеналі технологію, яка дозволяє прибрати "туман війни" та відлежувати всі переміщення й обстріли військ РФ за допомогою штучного інтелекту й супутникових зображень, пише The Washington Post.

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Американська технологічна компанія Palantir надала Україні свої технології, які дають величезну перевагу в обізнаності на полі бою. Про це повідомляє The Washington Post.

Українська армія отримала програмне забезпечення, яке здатне показувати в реальному часі ситуацію на полі бою. Журналісту в районі Бахмута продемонстрували частину роботи системи Palantir. Боєць ЗСУ на комп'ютері має карту, на якій відображено теплові сліди від артилерійського вогню, місце розташування російських танків, що маркуються літерами "Z". Якби це була не демонстрація, то офіцери змогли б використати програму для вибору конкретного озброєння, чи то БПЛА, артилерія чи ракета, щоб атакувати російські позиції. Потім безпілотник підніметься в небо, щоб підтвердити удар, а система зазнає збитків на карту.

"Наполегливість, воля та використання новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу. Ми є свідками того, як вестимуться війни найближчими роками", — сказав генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Виконавчий директор компанії Palantir Алекс Карп каже, що сила передових алгоритмічних бойових систем є настільки великою, що вона прирівнюється до тактичної ядерної зброї. Журналісту WP дозволили продемонструвати можливості технологій у київському офісі компанії та на передовій. Розробка може здійснити революцію у війнах.

[ + – ] Алекс Карп каже, що алгоритми дають таку ж велику перевагу, що і наявність ядерної зброї

Компанію Palantir часто критикували за розробку програм, які дозволяли ЦРУ боротися з тероризмом, порушуючи конфіденційність людини. ПЗ дозволяло відлежувати переміщення мігрантів без документів без їхнього відома. Проте все змінилося з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Тепер компанія стала одним із ключів успіху України.

Алгоритмічна війна — як Palantir допоміг Україні провести контрнаступ

Завдяки розробці українські військові позбавляються "туману війни", коли невідомо, що відбувається на полі бою. Штучний інтелект аналізу даних дозволяє розвідкам НАТО швидко передавати Україні відповіді на запитання:

де союзні сили?

де ворог?

яка зброя буде найефективнішою проти ворога?

Цю інформацію швидко передають українським офіцерам на місцях. Система постійно оновлюється та оцінює ефективність прийнятих рішень. Автор стверджує, що український контрнаступ у Херсонській, Харківській і Київській областях було проведено завдяки технологіям Palantir.

Офіцери ЗСУ отримували інформацію про російські позиції, що дозволяло завдавати високоточних ударів по ворогові, зокрема під час контрнаступу в Херсонській області. Понад те, військові володіли даними, куди рухаються російські загарбники. За рахунок цього українська армія могла ефективно просуватися та швидко пристосовуватися до маневрів і контратак ЗС РФ. Також швидко бійці отримали інформацію про російські склади постачання та командні пункти, щоб їх ліквідувати.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що розробка виявилася особливо корисною під час українських контрнаступних операцій у Київській, Харківській і Херсонській областях. При цьому частину технологій розроблено в Україні.

Як працюють алгоритми Palantir?

Однією з головних переваг Palantir є інструмент MetaConstellation. Технологія збирає місце розташування супутників від комерційних постачальників — Maxar, Airbus, ICEYE, Capella — всі вони постачають зображення з оптичною та синтетичною діафрагмою. Інструмент їх збирає та складають карту місцевості.

[ + – ] Приклад супутникового зображення військ РФ перед повномасштабним вторгненням

Говорячи простою мовою, MetaConstellation аналізує, що над Херсонською областю за добу пролетить 40 супутників. Алгоритм підбирає до 10 з них, щоб за допомогою них скласти цифрову карту місцевості з позиціями ворога. Українські офіцери, які мають спеціальні планшети, можуть запросити конкретну область, яку потрібно проаналізувати. Зв'язок у такому разі забезпечують термінали Starlink, що дозволяють ЗСУ швидко отримувати й передавати всю потрібну інформацію.

"Х-фактор у цій війні, якщо хочете, це українська високотехнологічна перевага та здатність сил швидко адаптуватися. Це найбільш технологічно розвинена війна в історії людства. Це дуже відрізняється від усього, що ми бачили раніше", — заявив міністр Федоров.

Росія також хотіла створити свій аналог такої системи, але вони не змогли координувати всю систему між підрозділами. Супутникові зображення вони купували в Китаю.

Нагадаємо, 22 грудня в "Ростеху" заявили, що РФ почала захищати інфраструктуру від дронів системою "Серп-ВС ", яка має придушувати БПЛА на відстані до 3 км.

13 грудня ЗМІ повідомляли, що у Греції розробили систему захисту інфраструктури від дронів.