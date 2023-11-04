Паритет по "мавикам" и в 7 раз меньше FPV: эксперт сравнил дроны Украины и РФ (видео)

По словам украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", пока также нет способов бороться с БПЛА "Ланцет". От российских "ланцетов" ВСУ защищаются сетками, РЭБ, стрелковым оружием и ПВО.

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У Украины паритет с РФ по части квадрокоптеров DJI Mavic, но в том, что касается FPV-дронов, у агрессора семикратное преимущество. Об этом в интервью YouTube-каналу "Блискавка" рассказал военный эксперт в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Если мы говорим о коммерческих дронах, то у нас с Россией паритет. Если мы говорим про FPV — ударные дроны, здесь примерно ситуация меняется каждый месяц, но здесь Российская Федерация нас опережает примерно в семь раз", — отметил эксперт.

У Украины не меньше квадрокоптеров DJI Mavic, чем у РФ. Но Китай ввел санкции на комплектующие

Производство украинских дронов

Сейчас идет наращивание темпов, Украина не стоит на месте, считает Бескрестнов. Но вопрос в том, как долго Украина сможет выдерживать темп в условиях санкций, которые Китай ввел на комплектующие для БПЛА.

РФ выпускает свыше 100 тыс. FPV-дронов ежемесячно.

"Если мы говорим о FPV, то где-то около 100 тысяч в месяц они производят сейчас", — отметил он, добавив, что если речь идет о малых ударных, так называемых фанерных, то это десятки.

По его словам, в РФ ведутся эксперименты с разработками дешевых ударных дронов для обхода украинской ПВО и ударов по объектам энергоинфраструктуры.

Способов борьбы с "Ланцетами" нет

У Украины пока нет средств, которые могли бы противостоять российским БПЛА "Ланцет".

ВСУ борятся с "Ланцетами" тремя способами:

защитные сетки;

средства радиоэлектронной борьбы, мешающие "Ланцету" подлететь к цели;

поражение стрелковым оружием или средствами ПВО.

Напомним, что Тайвань разрабатывает морские дроны и лазерное оружие на примерах Украины и Израиля.

Также сообщалось, что в РФ пугают модернизированным дроном-камикадзе "КУБ".