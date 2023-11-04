Паритет за "мавіками" і в 7 разів менше FPV: експерт порівняв дрони України та РФ (відео)

За словами українського військового Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", наразі також немає способів боротися з БПЛА "Ланцет". Від російських "ланцетів" ЗСУ захищаються сітками, РЕБ, стрілецькою зброєю і ППО.

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В України паритет із РФ щодо квадрокоптерів DJI Mavic, але в тому, що стосується FPV-дронів, в агресора семикратна перевага. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Блискавка" розповів військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Якщо ми говоримо про комерційні дрони, то в нас із Росією паритет. Якщо ми говоримо про FPV — ударні дрони, тут приблизно ситуація змінюється щомісяця, але тут Російська Федерація нас випереджає приблизно в сім разів", — зазначив експерт.

В України не менше квадрокоптерів DJI Mavic, ніж у РФ. Але Китай ввів санкції на комплектуючі

Виробництво українських дронів

Зараз триває нарощування темпів, Україна не стоїть на місці, вважає Бескрестнов. Але питання в тому, як довго Україна зможе витримувати темп в умовах санкцій, які Китай ввів на комплектуючі для БПЛА.

РФ випускає понад 100 тис. FPV-дронів щомісяця.

"Якщо ми говоримо про FPV, то десь близько 100 тисяч на місяць вони виробляють зараз", — зазначив він, додавши, що якщо йдеться про малі ударні, так звані фанерні, то це десятки.

За його словами, у РФ проводять експерименти з розробками дешевих ударних дронів для обходу української ППО та ударів по об'єктах енергоінфраструктури.

Способів боротьби з "Ланцетами" немає

В України поки що немає засобів, які могли б протистояти російським БПЛА "Ланцет".

ЗСУ борються з "Ланцетами" трьома способами:

захисні сітки;

засоби радіоелектронної боротьби, що заважають "Ланцету" підлетіти до цілі;

ураження стрілецькою зброєю або засобами ППО.

Нагадаємо, що Тайвань розробляє морські дрони та лазерну зброю на прикладах України та Ізраїлю.

Також повідомлялося, що у РФ лякають модернізованим дроном-камікадзе "КУБ".