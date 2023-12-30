Війна завтрашнього дня: які технології змінили поле бою у 2023 році та чого чекати далі

Ударні дрони — спочатку денні, а потім і нічні, окопні засоби РЕБ та інші нововведення змусили війська України та Росії постійно пристосовуватися, і гонка озброєнь далека від завершення.

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Добігає кінця 2023 рік, а війна в Україні триває. Українські та російські війська змінюють тактики, стратегії, винаходять нові засоби озброєння і покращують старі, щоб отримати перевагу на полі бою. Підбиваючи підсумки, Фокус з'ясував, які технології найсильніше вплинули на війну в Україні у 2023 році.

FPV-дрони

Ще 2022 року стало зрозуміло, що війна в Україні стала війною нових технологій, і ключову роль у ній почали відігравати безпілотники комерційного типу — коптери. Спочатку обидві сторони використовували їх для розвідки з повітря, потім — для скидання гранат. Бомбардування за допомогою квадрокоптерів, таких як DJI Mavic 3, не завжди були ефективними, але давали змогу знищувати дорогу техніку противника на значній відстані, зберігаючи водночас життя піхотинців.

На початку 2023 року Сили оборони України почали застосовувати нову зброю — ударні FPV-дрони. FPV розшифровується як "first person view" або "вид від першої особи", адже оператори бачать зображення з курсової камери, наче самі перебувають в умовній кабіні літака. Дешеві апарати вартістю кілька сотень доларів збирають із деталей для гоночних коптерів, а потім начиняють вибухівкою.

Такі дрони дуже швидко летять до цілі, долаючи відстань до 10 км, а то й більше, тому їх дуже складно вчасно помітити і збити зі стрілецької зброї, як це неодноразово траплялося з квадрокоптерами-бомбардувальниками. Керувати ними складно, але за належної вправності оператор може завдати удару по найвразливіших частинах бойової техніки, наприклад, боєкомплект, або навіть залетіти у відкритий люк. Таким чином, FPV-дрони замінили гранатомети і протитанкові ракетні комплекси.

Ударний FPV-дрон Фото: Скриншот

Україна першою додумалася збирати і застосовувати FPV-дрони, перші повідомлення про них з'явилися ще в січні. Незабаром у соціальних мережах з'явилися фотографії легких квадрокоптерів із закріпленими знизу зарядами від ручних протитанкових гранатометів (РПГ).

Навесні і влітку 2023 року наша країна зберігала перевагу в цій сфері. У червні український військовий експерт із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" заявив, що у Сил оборони на той момент було більше дронів на фронтах, ніж у росіян. В Україні створили кілька підприємств, які займалися виробництвом саме безпілотників типу FPV.

Утім, російська армія теж не стояла на місці. Уже в березні Міноборони Росії заявило, що окупанти застосовують у боях перші дрони-камікадзе під назвою "Бумеранг". У квітні росіяни вже активно використовували FPV-дрони в боях, зокрема, озброюючи їх протипіхотними мінами МОН-50.

Російський FPV-дрон із міною МОН-50 Фото: Telegram

У листопаді Сергій Безкрестнов заявив, що Росія випередила Україну з виробництва FPV-дронів у сім разів, випускаючи приблизно 100 тисяч апаратів на місяць. Наприкінці листопада засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет повідомив, що Україна виробляє близько 50 000 FPV-безпілотників на місяць, а Росія — у шість разів більше. На його думку, українським підприємствам бракує насамперед кадрів. 19 грудня президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що 2024 року в Україні вироблять мільйон БПЛА, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин пізніше уточнив: ідеться саме про FPV-дрони.

"2023 рік став роком значних технологічних проривів у військовій сфері. Насамперед дрони та інша робототехніка змінили характер ведення війни, оскільки вони забезпечують високу точність і можливість проведення операцій на великі відстані без прямого втручання людини. Це дає змогу виконувати розвідувальні та ударні місії з меншим ризиком для військовослужбовців. Водночас на всіх напрямках використання дронів саме FPV технології стали найбільш масштабованими впродовж року, формування кластерів виробництв обладнання з трендами на повну локалізацію компонентної бази в цьому напрямі створює підґрунтя для побудови розосередженої інженерної мережі для виготовлення безпекового обладнання у 2024 році", — розповів Фокусу Валерій Яковенко, засновник технологічної компанії Drone.ua.

Нічні дрони-камікадзе

Якщо українці першими застосували FPV-дрони на полі бою, то росіяни обладнали їх камерами нічного бачення і масово застосували проти Сил оборони України в темний час доби. Сергій Безкрестнов уперше повідомив про це в середині листопада. За спостереженнями експерта, ЗС РФ використовували два типи камер: бюджетну RunCam Night Eagle 3 за 50 доларів, яка здатна передавати зображення тільки в сутінках, і дорожчі за 250-400 доларів, що працюють навіть у повній темряві.

Пізніше в інтерв'ю Фокусу Сергій Безкрестнов пояснив, що оптика для нічного бачення збільшує собівартість дрона приблизно вдвічі, тому раніше такі апарати використовували вкрай рідко. Росіяни ж закупили близько тисячі камер у Китаї і налагодили масове виробництво.

"Вночі на фронтах відбувається основна активність: ротація особового складу, евакуація поранених, підвезення боєприпасів, пересування техніки тощо. Тому коли росіяни почали атакувати нас уночі, то встигли вихопити найкритичніші об'єкти і події, ми не були до цього готові. Зараз ми у відповідь теж перейшли до тактики нічних атак і нарощуємо кількість дронів", — розповів він.

Український блогер Сергій Стерненко опублікував відеозапис із камери російського "нічного" FPV-дрона, який атакував Сили оборони. За його оцінками, навесні такої зброї у росіян буде вдесятеро більше. Тому, вважає Сергій Стерненко, Україні потрібні системні рішення для боротьби з FPV-дронами та системами РЕБ противника, зокрема — нові військові доктрини.

Атака FPV-дронів із нічним баченням

Окопні засоби РЕБ

Поки FPV-дрони били техніку і живу силу по обидва боки фронту, інженери Росії та України почали шукати засоби для боротьби з ними. Річ у тім, що для управління і передавання зображення такі апарати використовують аналогові сигнали, зовсім не такі, як Mavic та інші цивільні квадрокоптери, а також інші частоти, тому придушити їх стандартними засобами радіоелектронної боротьби не можна.

Наприклад, як пояснював Сергій Безкрестнов, антидронові рушниці не працюють проти FPV-дронів, які просто занадто швидко літають, щоб солдат встиг прицілитися. Для ефективного придушення таких БПЛА необхідні комплекси, що створюють невидимий "купол" або "щит" з електронних завад у певному діапазоні частот, що закриває певну зону. Це теж не панацея і спрацює лише в 30%-35% випадків. При цьому комплекси мають бути досить компактними, щоб військові могли їх встановлювати і переносити з позиції на позицію.

Як розповів Фокусу засновник волонтерської ініціативи "Антидрон Україна", у 2023 році окопна РЕБ еволюціонувала від засобів профільних або спеціальних підрозділів до критично необхідних або, як то кажуть, must have засобів. Від їхньої наявності залежить ініціатива на тому чи іншому напрямку фронту — чи плануємо ми наступ, контрнаступальні дії або ж намагаємося втримати позиції, розплачуючись за це кров'ю.

Паралельно у ЗС РФ з'явилися модифіковані прошивки для дронів типу "1001", проти яких 70% антидронових рушниць стали фактично "ракетками для пінг-понгу", які можуть лише відігнати БПЛА, але не приземлити його. Після кількох таких спроб акумулятор рушниці сідає, а на його зарядку потрібно 2-4 години. У цей час російські квадрокоптери постійно кружляють у небі, адже їхні оператори швидко замінюють батареї і знову відправляють літальні апарати в атаку з новими боєприпасами для скидання вже через 10 хвилин.

"Влітку ця проблема стала дуже гострою, а з появою прошивки "1001", похолоданням і, відповідно, з меншим ресурсом акумуляторів, я б сказав — критичною. І все це на тлі збільшення кількості ворожих FPV, виробництво яких ворог збільшив і обігнав нас за обсягом поставок на передову. Якраз у цей час окопна РЕБ стала таким самим переломним фактором, як і перші танки, що на початку 20 століття переломили позиційну війну в окопах під Верденом — ситуація, що стала хрестоматійною", — додав Сергій Герасим'юк.

Так в Україні з'явилася окопна РЕБ, призначена для боротьби з російськими дронами-камікадзе. Відповідні системи почали робити приватні підприємства та волонтерські ініціативи, самостійно закуповуючи комплектуючі за кордоном. Одними з найвідоміших виробників стали "Антидрон Україна", Kvertus, Piranha-Tech.

У липні волонтерська ініціатива "Антидрон Україна" повідомила про тестування комплексу-РЕБ потужністю 50 Вт для танків. Обладнання в невеликому корпусі-валізі встановили на український танк Т-72, щоб він створював навколо "псевдокупол" радіочастотних завад у частотному діапазоні 900 МГц. За словами розробників, за три тижні бойових виїздів по танку не влучив жоден FPV-дрон, хоча вони активно атакували інші екіпажі ЗСУ поблизу.

Антидроновий комплекс для танка в захисному кейсі Антидроновий комплекс для танка в металевому ящику Фото: Facebook

Публікація породила кілька міфів, які самі представники "Антидрон Україна" спростували через кілька днів. Вони уточнили, що захист не стовідсотковий, діє в радіусі 250-300 метрів і не може працювати цілодобово, тому його потрібно вмикати під час руху танка або при наближенні ворожого безпілотника. В іншому разі обладнання перегріється, або ж російські оператори БПЛА знайдуть спосіб пробити "псевдокупол".

"Роботу свою на 98% він виконує, і дає змогу хлопцям робити свою справу, а не моніторити небо. Стовідсоткового захисту від FPV фактично не існує. Навіть придушивши всі БПЛА над собою, РЕБ не завадить дрону з підвішеним кілограмом вибухівки під дією сили тяжіння вертикально впасти на позицію або броню, яку "захищає", адже, на відміну від "Мавіків" та інших "весільних" дронів, що зависають під час придушення, FPV прямує в напрямку останнього положення стіків управління — і тут уже випадок або фізика", — прокоментував засновник "Антидрон Україна" Сергій Герасим'юк в інтерв'ю Фокусу.

Проєкт згодом розробив багато антидронових комлпексів різних форм-факторів. Наприклад, "Пекельну сковорідку" у вигляді щита і "купольний" РЕБ-рюкзак, їх доволі легко переносити на поле бою і запускати в будь-якому місці завдяки вбудованим акумуляторам, хоча в обох випадках є свої нюанси.

РЕБ-щит і рюкзак від "Антидрон Україна" Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Ще команда інженерів зробила FPVKiller — ще більш компактний пристрій вагою 1,35 кг, який можна легко тримати однією рукою. Він працює 1-2 хвилини від батареї, захищаючи невеликі групи військових від атак FPV-дронів, особливо це корисно в степах на Південному напрямку фронту, де солдатам просто ніде ховатися.

Засіб РЕБ C-Vog FPVKiller від "Антидрон Україна"

Українська компанія Piranha-Tech у серпні представила переносний комплекс радіоелектронної боротьби під назвою Piranha — Armoured Vehicles Dome 360. Обладнання упакували в чорний кейс із трьома антенами, що нагадують риб'ячі плавники, вони випромінюють перешкоди в усі боки на відстань до 700 метрів. За словами творців, вона може "глушити" не тільки канали управління цивільними квадрокоптерами і FPV-дронами, а й російські боєприпаси "Ланцет", що баражують, хоча деякі експерти в цьому сумніваються. Крім того, він відключає супутникові навігаційні системи GPS, ГЛОНАСС, BeiDou і Galileo.

Комплекс РЕБ The Piranha — Armored Vehicles Dome 360 Фото: Facebook

У Росії цим напрямком теж займаються. Ще в лютому Сергій Безкрестнов дізнався, що ЗС РФ відправили на передову окопні комплекси "Пітон", "Гарпун" і "Стриж", які працюють наступним чином: спочатку підпускають дрони ближче, а потім вмикають "глушилки" та придушують канал управління, подібно до антидронових гармат. Ще на фронті помітили російські системи РЕБ "Палтус" виробництва компанії "Актуальні системи безпеки" із Санкт-Петербурга. Пристрій у вигляді щита вагою 10,5 кг оснащений знімним акумулятором, заряду якого вистачає на 30 хвилин роботи. Завдяки широкому діапазону частот "Палтус" може пригнічувати майже будь-які дрони ЗСУ цивільного класу, при цьому легко маскується в окопі.

Російський комплекс РЕБ "Палтус" Фото: Facebook

У серпні російська фірма "Лабораторії ППШ" представила систему "Тритон" для захисту від FPV-дронів. Її запропонували встановлювати на танки — саме таке компонування показали на виставці "Армія-2023". Незабаром росіяни повідомили, що випробували "Тритон" в Україні. Сергій Герасим'юк упевнений, що "Лабораторія ППШ" вкрала ідею та її реалізацію в його команди аж до форм-фактора.

У жовтні "Лабараторія ППШ" похвалилася новинкою — версією "Тритона" у вигляді рюкзака, який солдати повинні носити на полі бою. Фокус з'ясував, що такий формат сильно загрожує здоров'ю самих російських бійців через сильне випромінювання. Українські виробники схожих рюкзаків враховують це і забороняють використовувати на ходу.

Комплекс РЕБ "Тритон" у вигляді рюкзака Фото: Telegram

Окопна РЕБ захищає бійців ЗСУ від російських дронів, але разом із цим принесла і нову проблему — так званий "дружній вогонь". Військові отримали багато комплексів і часто вмикають їх, не узгоджуючи з сусідніми підрозділами, у результаті падають не лише чужі, а й дружні БПЛА. Особливо це відчувається на південних і східних ділянках фронту, де одночасно в повітря запускають велику кількість дронів, і складно визначити, де свої.

"Найголовніший спосіб знизити втрати дронів через дружній вогонь — змусити абсолютно всі підрозділи взаємодіяти один з одним. Навіть найдрібніші, якщо вони користуються окопною РЕБ. До речі, давно пора розробити і довести до підрозділів чіткі процедури використання окопної РЕБ. Інакше на нас рано чи пізно чекає хаос із саморобними РЕБ куполами і рушницями", — поділився з Фокусом Сергій Безкрестнов в одному з інтерв'ю.

Системи РЕБ окопного типу стали важливою категорією перегонів військових технологій, але не панацеєю від дронів. По-перше, наявні комплекси забезпечують лише частковий захист, а по-друге, можуть дуже швидко стати марними проти БПЛА противника. Як пояснив Сергій Флеш, і Україна, і Росія використовує стандартні китайські модулі з певним набором частот. Якщо змінити робочі частоти FPV-дронів, то комплекси РЕБ уже не зможуть їх пригнічувати. Останні так просто не модифікуєш, потрібно або замінювати, або додавати нові модулі, що вимагає часу і грошей.

В Україні окопну РЕБ виробляють переважно невеликі приватні підприємства, а не державні концерни, тому кількість таких комплексів обмежена. За оцінками того ж Сергія Безкрестнова, на кінець 2023 року ЗСУ укомплектовані ними всього на 3%. При цьому такі системи хоче отримати кожен підрозділ.

Як підкреслив Сергій Герасим'юк, еволюція засобів РЕБ ще не закінчилася, і та сторона, яка першою отримає засіб для гарантованого придушення FPV або дронів-бомбардувальників, зможе ефективно наступати і здійснювати тактичні прориви, не боячись раптової атаки з неба. Багато розробок зараз ведуться в таємниці, тому слід очікувати новаторських рішень і від Росії, не втрачаючи пильності. При цьому в Україні потрібно дати інженерам і розробникам можливість розвивати нові ідеї та отримувати фінансування на волонтерському рівні.

"Говорити, що окопна РЕБ змінила війну у 2023 році — не можна. Вона тільки почала її змінювати, і все залежатиме від дій техніків, професіоналів, та їхні методи чи алгоритми як технічні так і організаційні — з обох боків", — підсумував виробник.

Наземні дрони

У 2023 році українські інженери почали постачати армію не тільки повітряними, а й наземними безпілотними системами. Загалом вони працюють подібним чином, адже використовують радіотехнології для зв'язку з оператором, але відіграють дещо іншу роль. Наземні дрони більші та витриваліші, їм не потрібно витрачати енергію на те, щоб утриматися в повітрі, а тому вони здатні переносити більшу вагу. ЗСУ використовують їх для доставки вантажів, транспортування поранених, віддаленого мінування або нанесення ударів.

Ще 2022 року в Україну доставили естонських гусеничних роботів THeMIS від Milrem Robotics. Сили оборони використовують їх переважно як безпілотні вантажівки. Багато українських інженерів надихнулися цією ідеєю і представили свої напрацювання, деякі вже активно тестуються або застосовуються в бойових умовах.

Наземний дрон TheMIS під час випробувань в Україні

Ще в березні бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали бойове застосування неназваного наземного безпілотника. Військові встановили на чотириколісну платформу протипіхотну міну МОН-90 з дистанційним детонатором і ящик із 12 кілограмами тротилу. За допомогою пульта для коптера і смартфона вони довели машину до позицій російських військ, непомітно скинули бойову частину, а потім підірвали, коли дрон від'їхав на безпечну відстань. Сигнали управління передавали кабелем, тому дистанція застосування обмежувалася 50 метрами, але й цього вистачило для успішної операції.

Застосування дронів-камікадзе

У серпні об'єднання "Інженерний корпус" показали колісний дрон-камікадзе "Каракурт", названий на честь отруйного павука. Безпілотник підтримує зв'язок на відстані до 1500 метрів, добре пересувається пересіченою місцевістю з двома мінами на борту, які вибухають поруч із противником. Десятки таких апаратів інженери відправили українським військовим для випробувань на полі бою.

У 2023 році на фронт також відправили Ironclad від української компанії Roboneers. Це броньована безпілотна машина, озброєна бойовою туреллю "Шабля М2". Вона може розганятися до 20 км/год, штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку і забезпечувати вогневу підтримку, діючи навіть уночі завдяки тепловізійній камері. Оператор при цьому перебуває в безпечному місці і керує роботом віддалено.

Використання бойового робота Ironclad

У жовтні Мінцифри повідомило, що в Україні почалося серійне виробництво наземних дронів Ratel S, які успішно пройшли військові випробування. Бійці ЗСУ використовують його як мобільну платформу, що несе протитанкові міни та дозволяє безпечно підірвати російський танк або бліндаж.

Наразі військові України випробовують безпілотники Sirko-S1. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, машина добре показала себе в бойових умовах і отримала позитивні відгуки від військових. На чотириколісну платформу можна встановити модулі для різних бойових завдань, наприклад, систему скидання мін або бойову турель для обстрілу окупантів. Піднімає корисне навантаження до 200 кілограмів.

Ще одна цікава розробка, якою вже озброїлися ЗСУ — безпілотник "Залізний піхотинець". Він складається з двох систем українського виробництва: дистанційно керованої платформи "Рись" і турелі "Шабля", озброєної кулеметом Калашникова калібру 7.62 мм. Оператор може керувати машиною за допомогою пульта, передаючи сигнали по кабелю або через Wi-Fi. Стріляючи з кулемета, "Залізний піхотинець" може знищувати ворожі дрони і живу силу, охороняти позиції або блокпости. Його застосовують бійці батальйону "Вовки ДаВінчі", а також один із підрозділів Територіальної оборони під Вугледаром.

Застосування вогневого комплексу "Шабля"

Штучний інтелект на полі бою

"Ще однією важливою технологією є штучний інтелект, що застосовується для аналізу великих даних, удосконалення розвідувальних систем і оптимізації військових стратегій. ШІ має потенціал радикально змінити військове планування та ухвалення рішень, роблячи їх більш ефективними і швидкими. Кібервійна також стала ключовим фактором. Здатність країн проводити кібератаки на критичні інфраструктури ворога відкриває новий фронт у військових конфліктах. Загалом, ці технології разом формують нову військову доктрину, яка значно відрізняється від традиційних підходів до ведення війни, ставлячи акцент на високі технології та інновації", — поділився думкою Валерій Яковенко.

У березні 2023 року стало відомо, що українська команда запустила програмний комплекс під назвою "Грізельда" (Griselda) для збору розвідданих. Ця система використовує штучний інтелект, щоб збирати корисну для військових інформацію з різних джерел, аналізувати, перевіряти достовірність і надавати звіти у вигляді розвідданих усього за 28 секунд.

У жовтні очільник Мінцифри Михайло Федоров написав, що Griselda обробляє тисячі повідомлень із супутників, безпілотників, соціальних мереж, ЗМІ, зламаних баз даних РФ та інших джерел, після чого структурує і подає в зручному вигляді. Вона вже інтегрована в систему ситуаційної обізнаності Delta, а також застосунки "Броня", "Кропива", "Укроп" і "ГісАрта", якими вже користуються артилеристи й танкісти. У майбутньому систему використовуватимуть й інші підрозділи Сил оборони України.

Систему Griselda можна запустити навіть на ноутбуці Фото: Iron Garden

Розробники повідомили Фокусу, що Griselda зараз використовується на всіх рівнях оборони: від тактичного до стратегічного, і військові добре про неї відгукуються. Компанія щодня отримує 2-3 запити на надання цієї технології новим підрозділам.

"Тільки за останній рік у системі було створено понад дві сотні тисяч груп цілей. Усі дані відправляються в систему Дельта на модерацію, де з ними працюють військові, які мають доступ до відповідних шарів. Експорт в інші системи виконується нашими користувачами самостійно. Є різні джерела і безліч форматів файлів і даних, які потрібно обробляти. Це все виключно ворог. Відкриті джерела теж використовуються і тут нам допомагає, зокрема, DeepState", — кажуть вони.

Співзасновник компанії Griselda Олексій Теплухін стверджує, що ШІ на війні — це ще не сьогодення, але неминуче майбутнє, можливо, вже дуже близьке. Зараз усі великі виробники працюють над тим, щоб додати приставку "безпілотний" до будь-яких своїх продуктів.

"Усі мріють про літаючий дрончик, який аналізує ситуацію і приймає рішення. Рівень складності завдання значно перевищує короткостроковий ефект, але не займатися цим завданням не можна, тому що воно буде визначальним дуже скоро. Нехай це буде 10% ефективності, але без них не можна буде вижити", — наголосив експерт.

За його прогнозом, сфер застосування ШІ буде багато — від простого розпізнавання зображень до складної аналітики, де йому доведеться замінити і доповнити алгоритмічну математику. Крім того, штучний інтелект зможе на основі різних актуальних та історичних розвідданих даних знаходити цінну інформацію, яку можна використовувати як на тактичному, так і на стратегічному рівнях.

"Це велике підвищення ефективності за рахунок того, що буде робитися те, що неможливо зробити вручну", — пояснив Олексій Теплухін.

На одному рівні зі ШІ експерт ставить ISTAR — сферу діяльності, що об'єднує розвідку, спостереження, виявлення цілей і рекогносцировку. Можна побудувати комплексну систему, яка оперуватиме величезними обсягами інформації здебільшого розвідувального характеру і при цьому враховуватиме, що: