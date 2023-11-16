Россияне начали использовать FPV-дроны даже ночью: что они придумали и как защитить ВСУ

Для ночных налетов российские военные, по словам эксперта, могут пользоваться как бюджетными, так и более дорогими камерами, но это пока не полноценные тепловизоры.

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Российские военные начали применять в зоне боевых действий в Украине FPV-дроны в темное время суток, устанавливая на них камеры ночного видения. Об этом написал специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале в четверг, 16 ноября.

Эксперт предположил, что для эксплуатации своих беспилотников в ночное время противник может использовать два технических решения: первое из них — это бюджетная камера RunCam Night Eagle 3, со средней стоимостью 50 долларов, а второе — более дорогостоящие камеры, за которые придется заплатить уже от 250 до 400 долларов.США.

"Эти камеры цифровые, не аналоговые. Более дешевые не работают в полной темноте: им нужны сумерки или яркая луна. А более дорогие работают в темноте, но расстояния визуального обзора у них хуже, чем у аналогового прицела ночного видения ", — объяснил эксперт.

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Сергей "Флэш" добавил, что пока российские оккупанты не используют в паре с FPV-коптерами тепловизоры, поэтому защищаться от дронов с "ночными" камерами можно по такой же схеме, как и от оружия с прицелами ночного видения (ПНБ). Как рассказал в своем видеоролике компания Velmet, чтобы избежать обнаружения ПНБ, военным следует подбирать камуфляж, который по отражению не сильно отличается от окружающей среды, не носить большие панели с "липучками" и другие контрастные элементы. Следует заранее проверять, насколько хорошо видно форму и другое снаряжение в прицелы.

В начале ноября мы писали о том, что россияне научились лучше применять FPV-дроны при штурмах. Аналитики DeepState отметили, что враг не стоит на месте и продолжает совершенствовать практику применения FPV-дронов, в результате чего украинским военным нужно найти лучшие методы борьбы с российскими БПЛА.

В это же время СМИ публиковали информацию о том, что ВСУ утратили превосходство по FPV-дронам.Беспилотники-камикадзе поначалу были достаточно эффективными и, к тому же, малозатратными. Но сейчас и российские войска активно задействуют беспилотник, модифицированные для ведения войны.