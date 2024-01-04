"Готовилась много месяцев": Россия снова нанесла удар по "Киевстару", — СБУ (видео)

Российские хакеры хотели надолго лишить украинцев связи, ведь в случае успеха другие операторы могли не выдержать перегрузки сетей. Атака стала возможной благодаря сходству инфраструктуры "Киевстара" и российского оператора "Билайн".

Служба безопасности Украины помогла национальному мобильному оператору "Киевстар" отразить новые атаки хакеров, которые произошли после масштабного сбоя в работе 12 декабря 2023 года. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью международному агентству "Reuters", опубликованному 4 января.

В разговоре с журналистами он отметил, что после крупного взлома был предпринят ряд новых попыток, направленных на нанесение оператору еще большего ущерба.

"Враг рассчитывал нанести несколько ударов подряд, чтобы максимально надолго оставить людей без связи. В таком случае длительной перегрузки своих сетей могли не выдержать и другие операторы", — сказал Илья Витюк.

По его словам, СБУ продолжает расследовать масштабный "взлом" Киевстара по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас киберспециалисты Службы безопасности уже исследуют отдельные образцы вредоносного программного обеспечения, которое использовал враг. Атака тщательно готовилась много месяцев", — сообщил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ.

Илья Витюк также прокомментировал первую крупную атаку на системы "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года и затронула примерно 24 миллионов пользователей на несколько дней. По его словам, хакеры стремились нанести психологический удар и собрать разведывательную информацию. Более того, судя по полученной СБУ информации, российские хакеры находились в системе украинского телекоммуникационного гиганта "Киевстар" по меньшей мере с мая прошлого года.

"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что они находились в системе как минимум с мая 2023 года. Я не могу сейчас сказать, с какого времени у них был… полный доступ: вероятно, как минимум с ноября, — сказал начальник Департамента кибербезопасности ведомства. — Сейчас киберспециалисты Службы безопасности уже исследуют отдельные образцы вредоносного программного обеспечения, который использовал враг. Атака тщательно готовилась много месяцев".

По оценке СБУ, с таким уровнем доступа хакеры могли похитить личную информацию, узнать местоположение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть аккаунты Telegram. Кроме того атака уничтожила практически все, включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров. Также из-за атаки люди бросились покупать другие SIM-карты, создавая большие очереди. Банкоматы, использующие SIM-карты "Киевстар" для доступа в интернет, перестали работать, а сирена воздушной тревоги, используемая во время ракетных атак и атак беспилотников, не работала должным образом в некоторых регионах

Однако Илья Витюк уточнил, что атака не оказала большого влияния на Вооруженные силы Украины, которые не зависят от операторов связи.

"Если говорить об обнаружении беспилотников, если говорить об обнаружении ракет, то, к счастью, нет, эта ситуация не оказала на нас сильного влияния", — сказал он.

Витюк добавил: он практически уверен в том, что кибернападение на "Киевстар" осуществила группировка Sandworm, подразделение кибервойск российской военной разведки, которое было связано с кибератаками в Украине и других странах. Он объяснил, что атака на "Киевстар" могла быть облегчена благодаря сходству между ним и российским оператором мобильной связи "Билайн", который был создан на аналогичной инфраструктуре.

Напомним, после взлома российскими хакерами мобильного оператора "Киевстар" киберэксперт призвал всех абонентов сменить пароли. Он аргументировал это тем, что хакеры могут получить доступ к аккаунтам украинцев в соцсетях, а затем использовать их против военнослужащих.

Также мы писали о том, что "Киевстар" объявил компенсации для абонентов. Кроме отмены платы за базовые услуги для абонентов в течении одного месяца, оператор решил выделить 100 миллионов гривен на нужды бойцов Вооруженных сил Украины.