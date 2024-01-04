Украинцы могут собирать дроны собственноручно: в "Дія" рассказали, что для этого нужно

На платформе можно узнать четкий алгоритм действий и как самостоятельно создать БпЛА, или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны.

Отныне украинцы смогут сами собирать дроны для Сил обороны Украины. Об этом говорится на платформе "Житомирский дрон", на которой можно зарегистрироваться через "Дію".

"FPV-дроны давно показали эффективность на фронте. "Птички" помогают прицельно уничтожать врага и сохранять жизни военных. Представьте, если бы каждый украинец мог собирать FPV-дроны и помочь армии еще больше. А представлять не нужно — достаточно авторизоваться с Дія.Підписом на информационной платформе Житомирский дрон, которую запустил Житомирский городской совет. Верификация аккаунта с Дія.Подписью нужна для того, чтобы только украинцы имели доступ к платформе", — говорится в сообщении.

На платформе Житомирской общины можно узнать четкий алгоритм действий и самостоятельно создать такой БпЛА. или стать поставщиком запчастей или задонатить на дроны. Жители Житомирской общины могут заработать за каждый собранный дрон 6 тысяч гривен.

Платформа "Житомирский дрон": как работает

Платформа "Житомирский дрон" разработана для тех, кто хочет собирать дроны и тех, кто может донатить, или стать партнером проекта.

Те, кто хочет собирать дроны, могут пройти обучение, выбрать дрон, который можно собрать, передать его на тестирование и получить частичную компенсацию.

"Кстати, впоследствии вы сможете просмотреть, как именно ваша "птичка" отработала по вражеским целям", — говорится в сообщении.

Желающие финансировать производство дронов, переадресовываются на почту, где могут обсудить вопросы патрнерства.

Напомним, что в РФ показали модифицированные беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Новый БпЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов. Есть также индивидуальный пусковой контейнер.

Ранее сообщалось, что Украина вполне способна осуществить "дроновый прорыв", хотя сейчас и складывается впечатление, что время играет против нас.