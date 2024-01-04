"Оказались в ловушке": производитель назвал проблемы создания дронов в Украине (видео)

Отсутствие централизированной системы управления и контроля, а также контракты мешают обеспечивать ВСУ беспилотниками, заявляет Артем Вьюник.

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В Украине в последнее время улучшилась ситуация с обеспечением военных беспилотными летательными аппаратами за счет того, что было создано центральное управление беспилотных систем, занимающееся вопросами разработки, производства и поставок этого вида военной техники на фронт. Об этом рассказал директор компании "Атлон Авиа" Артем Вьюнник в интервью Defense Express.

Он отметил, что основной проблемой с 2019 и по 2022 года стало то, что фактически производители не получали централизованных отзывов от Генштаба и собирали предложения и замечания напрямую и работали с операторами и командирами подразделений, эксплуатирующих беспилотные летательные аппараты той или иной компании.

"Фактически с 2019 и по 2022 год беспилотная авиация была брошена на произвол судьбы. Не было ни подразделения, ни структуры в Генштабе, которая занималась, например, сопровождением эксплуатации, изучала бы, какие образцы работают эффективно, а какие — нет и почему", — сказал Артем Вьюнник.

Директор "Атлон Авиа" также обратил внимание на то, что украинские производители оказываются в ловушке из-за годовых контрактов, которые не позволяют им эффективно масштабировать производство БПЛА и удовлетворять потребности армии. В случае своевременного планирования, компания может увеличить объемы производства беспилотников вдвое за 5-6 месяцев. Однако важным фактором является своевременное заключение контрактов с учетом логистики, так как поставки комплектующих могут занять до полугода.

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Кроме того, директор отмечает, что необходимо упорядочить процессы в сфере беспилотной авиации и обращает внимание на создание центрального управления беспилотными системами, которое сможет заниматься этими вопросами и устранить пробелы в планировании.

"Сегодня создано большое мощное управление, мы уже работаем с этим управлением, общаемся со специалистами, они входят в курс дел, и я надеюсь, что это существенно усилит эту отрасль и ликвидирует пробелы, которые есть в планировании. Все должно стать быстрее, понятнее и прозрачнее", — отметил Артем Вьюнник.

Напомним, ранее эксперт в сфере дроностроения Валерий Яковенко рассказал о том, как Украине совершить прорыв в сфере БПЛА. Он отметил, что враг, агрессор Россия, имеет определенную импортную составляющую в своих беспилотниках, но в Украине есть доступ к самым современным технологиям и происходит трансформация бизнеса.

Кроме того он назвал условия, при которых Украина может сделать даже более 1 млн дронов в 2024 году. Кроме того, говоря об изготовлении беспилотников, которые могут работать на расстоянии более 100 километров, соучредитель DroneUA упомянул, что в нашей стране выпуском таких дронов могут заниматься около 200 производителей.