"Опинилися в пастці": виробник назвав проблеми створення дронів в Україні (відео)

Відсутність централізованої системи управління і контролю, а також контракти заважають забезпечувати ЗСУ безпілотниками, заявляє Артем В'юник.

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В Україні останнім часом покращилася ситуація із забезпеченням військових безпілотними літальними апаратами шляхом того, що було створено центральне управління безпілотних систем, яке опікується питаннями розроблення, виробництва і постачання цього виду військової техніки на фронт. Про це розповів директор компанії "Атлон Авіа" Артем В'юнник в інтерв'ю Defense Express.

Він зазначив, що основною проблемою з 2019 і до 2022 року стало те, що фактично виробники не отримували централізованих відгуків від Генштабу і збирали пропозиції та зауваження напряму і працювали з операторами та командирами підрозділів, які експлуатують безпілотні літальні апарати тієї чи іншої компанії.

"Фактично з 2019 і по 2022 рік безпілотна авіація була кинута напризволяще. Не було ні підрозділу, ні структури в Генштабі, яка б займалася, наприклад, супроводом експлуатації, вивчала б, які зразки працюють ефективно, а які — ні і чому", — сказав Артем В'юнник.

Директор "Атлон Авіа" також звернув увагу на те, що українські виробники опиняються в пастці через річні контракти, які не дають змоги їм ефективно масштабувати виробництво БПЛА і задовольняти потреби армії. У разі своєчасного планування, компанія може збільшити обсяги виробництва безпілотників удвічі за 5-6 місяців. Однак важливим фактором є своєчасне укладення контрактів з урахуванням логістики, оскільки поставки комплектуючих можуть зайняти до пів року.

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Крім того, директор зазначає, що необхідно впорядкувати процеси у сфері безпілотної авіації та звертає увагу на створення центрального управління безпілотними системами, яке зможе опікуватися цими питаннями та усунути прогалини в плануванні.

"Сьогодні створено велике потужне управління, ми вже працюємо з цим управлінням, спілкуємося з фахівцями, вони входять у курс справ, і я сподіваюся, що це суттєво посилить цю галузь і ліквідує прогалини, які є в плануванні. Усе має стати швидшим, зрозумілішим і прозорішим", — зазначив Артем В'юнник.

Нагадаємо, раніше експерт у сфері дронобудування Валерій Яковенко розповів про те, як Україні зробити прорив у сфері БПЛА. Він зазначив, що ворог, агресор Росія, має певну імпортну складову у своїх безпілотниках, але в Україні є доступ до найсучасніших технологій і відбувається трансформація бізнесу.

Крім того, він назвав умови, за яких Україна може виготовити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році. Крім того, говорячи про виготовлення безпілотників, які можуть працювати на відстані понад 100 кілометрів, співзасновник DroneUA згадав, що в нашій країні випуском таких дронів можуть займатися близько 200 виробників.