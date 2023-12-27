Україна може зробити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році: експерт назвав умови

Виробництво безпілотників реально збільшити вдвічі порівняно з 2023 роком, зокрема моделей із дальністю польоту понад 100 км, вважає Валерій Яковенко.

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Кількість виробників безпілотників і налагоджена логістика дають змогу Україні виробити мільйон FPV-дронів у 2024 році, як пообіцяв президент Володимир Зеленський. Про це розповів співзасновник компанії DroneUA та експерт у сфері безпілотних технологій Валерія Яковенко під час національного телемарафону у вівторок, 26 грудня.

Він зазначив, що рівень використання безпілотників-камікадзе на фронті формує плани з виробництва цього обладнання, які обчислюються сотнями тисяч екземплярів на місяць. При цьому оператори безпілотників під час бойових дій можуть використовувати ще більше літальних апаратів для виконання військових місій. Тож, за словами експерта, виготовлення українськими інженерами мільйона дронів не задовольнить на 100 відсотків той попит, що наразі сформувався у Збройних силах України.

"Якщо ми говоримо про можливість збільшувати виробництво, то моя думка така: воно буде збільшене набагато більше, ніж удвічі протягом наступного року. Логістика, локалізація виробництв, локалізація всієї компонентної бази — все це потрібно, щоб збільшувати виробництво, але ще більше нам потрібні люди і заохочення іноземних підприємств відкривати виробничі потужності в Україні, разом із вітчизняними інженерами", — сказав Валерія Яковенко.

Говорячи про виготовлення безпілотників, які можуть працювати на відстані понад 100 кілометрів, співзасновник DroneUA згадав, що в нашій країні випуском таких дронів можуть займатися близько 200 виробників. Крім того, Валерій Яковенко висловив упевненість, що на рівні світового ринку українські виробники БПЛА посядуть своє місце й експортуватимуть це потрібне обладнання.

Нагадаємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже сотні компаній задіяні у виробництві БПЛА для фронту. За словами лідера держави, окрема увага буде приділена виробництву всіх видів необхідних безпілотників, таких, як FPV і боєприпасів.

Також ми писали про те, що гальмує в Україні виробництво FPV-дронів та інших БПЛА. Виробники дронів різної складності самостійно намагаються позбутися кадрового голоду у своїй галузі та масштабувати бізнес відповідно до потреб війни.