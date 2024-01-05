Смогут ответить россиянам: ВСУ получат дроны-камикадзе с "ночным зрением" (видео)

Украинские разработчики планируют передавать не только готовые FPV-беспилотники, но и отдельно камеры, чтобы военные могли ставить их на уже существующие БПЛА.

В Украине появились дроны-камикадзе типа FPV, которые могут выполнять боевые задачи в условиях недостаточной видимости и даже ночью. Об этом написал разработчик дронов Денис Домовой в своем аккаунте в социальной сети Instagram в среду, 3 января.

Он опубликовал видеокадры, заснятые камерой "от первого лица", на которых беспилотный летательный аппарат выполняет полет ночью. Дрон качественно передает картинку на монитор оператора и четко заснимает даже человеческие фигуры. Такого качества удалось достичь за счет того, что технику оснастили тепловизионной камерой.

"Ночью летаем на FPV. Сейчас готовимся производить отдельно камеры для ночных полетов. Их можно вставлять будет и на уже готовые FPV", — написал Денис Домовой.

Денис Домовой также показал, что уже готова целая партия FPV-дронов со встроенными тепловизорами. Беспилотников пока немного, их планируют протестировать перед тем, как принимать заказы и отправлять военным на фронт.

В ноябре 2023 года стало известно, что россияне начали использовать FPV-дроны даже ночью. Для ночных налетов российские военные, по словам экспертов, могут пользоваться как бюджетными, так и более дорогими камерами, но это пока не полноценные тепловизоры.

Как отмечает украинский военный специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, идея установить на беспилотник типа FPV оборудование для ночного видения не новая, такие средства уже применяли на фронте обе стороны, но его установка увеличивает стоимость аппарата примерно вдвое. Россияне заказали партию камер ночного видения в Китае и устроили "кошмар" Силам обороны Украины, которые не были готовы к атакам дронов в темноте.

Ночные FPV-дроны обладают теми же преимуществами и недостатками, что и дневные, например, так же уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы. Их единственным отличием являются системы ночного видения, которые делятся на три категории:

дешевые камеры ценой 50 долларов, с которыми летать можно только в сумерках и лунную ночь с ясным небом;

дорогие ночные камеры ценой 300-400 долларов;

тепловизионные камеры ценой 300-500 долларов.

Отметим, в конце декабря разведка РФ получила партию ночных FPV-дронов "Гортензия". Дрон может использоваться не только для разведывательных задач в любое время суток, но и для ведения дистанционного минирования и бомбардировки с высокой точностью.