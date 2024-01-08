В Китае находят корабли противника, используя его же радары: нужны ноутбук и антенна

Ученые использовали антенну размером с сушилку для белья, анализатор электромагнитных волн и обычный ноутбук для обработки полученных сигналов.

Исследователи из Университета военно-морской авиации НОАК и Университета Яньтай разработали технологию, которая может использовать сигналы, излучаемые радарами, военными кораблями или даже самолетами других стран, для того, чтобы отслеживать суда в открытом море. И для этого требуется простое оборудование — ноутбук и небольшая антенна, пишет SCMP.

Команде ученых удалось использовать радиолокационные сигналы радаров недружественных стран для обнаружения кораблей, заходящих в порты и выходящих из них.

"Наша система хорошо работает по медленно движущимся целям в море", — заявили в разработчики. — "Она может легко отслеживать корабли, особенно грузовые".

Для таких стран, как Китай данная технология, возможно, не пригодится. Но для стран, чьи радары были уничтожены в ходе боевых действий, это может стать спасением. Перехватив сигналы противника, военные смогли бы без особых усилий получить решающее преимущество в бою.

Ученые выбрали жилой дом в качестве базы для своего эксперимента. У окна стояла наготове приемная антенна размером с сушилку для белья. К этой антенне был подключен анализатор электромагнитных волн размером с микроволновую печь, который обрабатывал полученные сигналы. Эти сигналы затем передавались в обычный ноутбук для дальнейшего анализа. Установка была простой: все оборудование можно было легко достать и транспортировать в багажнике автомобиля.

Обнаружение целей на море с помощью радара — сложная задача, т.к. поток электромагнитных волн, отражающихся от волн, заглушают важную информацию. Но команде все же удалось обнаружить и отследить все коммерческие суда, проходящие в пределах 20 км от берега. Более того, они собрали важную информацию о направлении и скорости хода кораблей. Такие данные пригодились бы, если бы суда нужно было атаковать дронами или ракетами.

Ученые пришли к выводу, что в реальных сценариях их система могла использовать сигналы с военных платформ любой страны. Все дело в особом алгоритме для обратного получения рабочих параметров военного радара из полученного спектра.

Но не обошлось и без проблем. Например, прямой сигнал от радара к приемной антенне был значительно сильнее, чем сигнал, отраженный от корпуса корабля, из-за чего отличительные характеристики судна "маскировались". Оба сигнала важны для точного позиционирования, и для их распутывания потребовался уникальный алгоритм обработки, который обычно не применяется на стандартных радиолокационных станциях.

"Исследователи полагают, что их работа может также помочь китайским военным в ведении радиоэлектронной войны и электронной разведки, усовершенствовании противорадиационного вооружения, выполнении миссий по проникновению на сверхмалые высоты и в развитии технологий скрытности", — говорится в материале.

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