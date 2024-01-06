В Китае придумали, как уничтожать подлодки США при помощи дронов: помогут особые детекторы

SQUID-устройство способно почувствовать малейшее колебание магнитных полей Земли, вызванные подводными лодками.

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Исследователи из Северного университета Китая заявили, детектор подлодок, разработанный ими, имеет особую конструкцию, благодаря чему удалось сократить затраты и одновременно повысить производительность на порядок. Устройство было испытано при помощи БПЛА, передает SCMP.

Китайские ученые уверяют, что их разработка является самой чувствительной и в то же время самой дешевой в мире. Детектор можно устанавливать на боевые дроны и таким образом осуществлять поиск судов, а затем атаковать их.

Сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства (Superconducting Quantum Interference Devices — SQUID) являются довольно дорогими в производстве, а потому их могли себе позволить немногие государства. Но теперь ситуация изменилась, пишет СМИ, так как китайским ученым удалось упростить конструкцию устройства и удешевить его производство.

"Некоторые аналитические центры в Вашингтоне выступают за использование подводных лодок для запуска ракет по прибрежным районам Китая в случае конфликта между двумя странами. Однако китайские военные эксперты утверждают, что если бы НОАК могла бы обнаруживать американские подводные лодки в открытых водах, это дало бы возможность их атаковать", — говорится в материале.

Эксперимент с суперквантовым интерференционным устройством

В конструкции детекторов были использованы сверхпроводящие катушки, обнаруживающие малейшие колебания магнитных полей Земли, вызванные подводными лодками тогда, когда они находятся в глубоких водах. Данная технология не нова, она использовалась на американских военных самолетах еще с 1964 года, но оказалась неэффективной при обнаружении движущихся подводных лодок. С тех пор устройство не раз дорабатывали и усовершенствовали.

Так выглядит SQUID-детектор Фото: Institute of Superconductivity

Ученые из КНР тоже попытались "довести до ума" SQUID,сократив количество магнитных градиентометров, которые не только дороги, но и создают помехи, если их плотно упаковать. Это, в свою очередь, ухудшало производительность всей системы. Так, один-единственный вышедший из строя градиентометр может вывести всю систему из строя, что создаст проблемы для военных.

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Исследователи пришли к выводу, что необязательно оснащать детектор несколькими градиентометрами, сделать обнаружение подводных лодок возможным. А затем они переработали внутреннюю структуру устройства и добавили зонд, использующий один сверхпроводящий магнитный градиентометр для повышения точности работы системы. Количество катушек увеличили до четырех, расположив их так, чтобы они выполняли работу шести градиентометров (или 12-ти сверхпроводящих катушек). По словам разработчиков, такая упрощенная конструкция не только значительно снизит затраты, но и сведет к минимуму требования к техническому обслуживанию и риск неисправностей во время эксплуатации.

"Испытания показали, что прибор остается стабильным в открытых и сложных средах и обнаруживает чрезвычайно слабые сигналы магнитных аномалий. Хотя ученые больше не раскрыли никаких данных о тестировании датчика, известно, что они тесно связаны с компанией Beijing Milestone Technology, которая уже интегрировала некоторые магнитные детекторы в свои БПЛА и подводные аппараты", — резюмировали авторы статьи.

Ранее мы сообщали о том, что военные РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА. Устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до 1 км, что позволит оккупантам предотвращать атаки с воздуха.