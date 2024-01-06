Радар GESTRA способен засечь более 200 объектов в час: как это поможет военным

Немецкий экспериментальный радар космического наблюдения и слежения замечает даже космический мусор, — крупные угрозы точно не пропустит.

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Уникальная система космического наблюдения GESTRA недавно была введена в эксплуатацию, и в ходе первых тестов смогла обнаруживать свыше 200 объектов каждые 60 минут, сообщает издание Military aerospace.

Немецкий экспериментальный радар космического наблюдения и слежения (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar — GESTRA) был разработан в Институте высокочастотной физики и радиолокационной техники Фраунгофера (FHR) по поручению Немецкого аэрокосмического центра (НАЦ). Его испытания стартовали в декабре 2023 года, но только сейчас ученые решили поделиться результатами экспериментов.

Корпус радара GESTRA

Как сообщили в НАЦ, космический радар GESTRA оснащен передающей и принимающей антеннами, состоящими из 256 отдельных элементов каждая. Их радиолокационные волны могут регулироваться и образовывать фазированную решетку (фазированная антенная решетка способна направлять излучение и формировать диаграмму этой направленности за счет регулирования амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на излучающих элементах, — ред.).

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"Элементы передающей антенны управляются чрезвычайно мощным усилителем, поэтому антенна длиной примерно 4 м имеет огромную общую выходную мощность. Элементы приемной антенны могут комбинироваться в режиме реального времени с помощью специальных процессорных блоков. Это позволяет двум антеннам менять направление обзора в течение нескольких миллисекунд", — говорится в материале.

Кроме того, антенны радара можно выравнивать механически с помощью вращающейся стойки. Отдельная система водяного охлаждения для каждого антенного элемента улучшает эффективность работы всей системы и увеличивает ее чувствительность. В результате GETRA может фиксировать даже мелкие объекты, вроде космического мусора, не говоря уже о крупных воздушных угрозах. Передатчик и приемник размещены в двух отдельных контейнерах, что позволяет размещать их в разных местах. Такое сочетание мобильности, цифровых технологий и производительности делает GETRA уникальным. Система установлена на полигоне Шмидтенхеэ недалеко от Кобленца.

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