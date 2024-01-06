Радар GESTRA здатен засікти понад 200 об'єктів на годину: як це допоможе військовим

Німецький експериментальний радар космічного спостереження і стеження помічає навіть космічне сміття, — великі загрози точно не пропустить.

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Унікальна система космічного спостереження GESTRA нещодавно була введена в експлуатацію, і під час перших тестів змогла виявляти понад 200 об'єктів кожні 60 хвилин, повідомляє видання Military aerospace.

Німецький експериментальний радар космічного спостереження і стеження (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar — GESTRA) розробили в Інституті високочастотної фізики та радіолокаційної техніки Фраунгофера (FHR) за дорученням Німецького аерокосмічного центру (НАЦ). Його випробування стартували в грудні 2023 року, але тільки зараз вчені вирішили поділитися результатами експериментів.

Корпус радара GESTRA

Як повідомили в НАЦ, космічний радар GESTRA оснащений передавальною та приймальною антенами, що складаються з 256 окремих елементів кожна. Їхні радіолокаційні хвилі можуть регулюватися й утворювати фазовану решітку (фазована антенна решітка здатна спрямовувати випромінювання і формувати діаграму цієї спрямованості завдяки регулюванню амплітудно-фазового розподілу струмів або полів збудження на випромінювальних елементах, — ред.).

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"Елементами передавальної антени керує надзвичайно потужний підсилювач, тому антена довжиною приблизно 4 м має величезну загальну вихідну потужність. Елементи приймальної антени можуть комбінуватися в режимі реального часу за допомогою спеціальних процесорних блоків. Це дає змогу двом антенам змінювати напрямок огляду протягом кількох мілісекунд", — ідеться в матеріалі.

Крім того, антени радара можна вирівнювати механічно за допомогою обертової стійки. Окрема система водяного охолодження для кожного антенного елемента покращує ефективність роботи всієї системи і збільшує її чутливість. У результаті GETRA може фіксувати навіть дрібні об'єкти на кшталт космічного сміття, не кажучи вже про великі повітряні загрози. Передавач і приймач розміщені у двох окремих контейнерах, що дає змогу розміщувати їх у різних місцях. Таке поєднання мобільності, цифрових технологій і продуктивності робить GETRA унікальним. Систему встановлено на полігоні Шмідтенхее недалеко від Кобленца.

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