У США створять "розумні" бомби StormBreaker: чим вони відрізняються від інших

Радар та інфрачервоне наведення крилатого StormBreaker може наводити ракету на рухомі цілі в темряві, під час дощу, туману, в диму або пилу.

Related video

Американська компанія Raytheon створить ракети StormBreaker із тримодовими шукачами, радаром міліметрових хвиль та інфрачервоним самонаведенням. Про це пише інтернет-медіа Military & Aerospace Electronics.

За інформацією ЗМІ, розробники інтелектуальних боєприпасів з Raytheon Technologies Corp. (RTX) нададуть ВПС США понад тисячу ракет класу "повітря-земля" з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням відповідно до умов замовлення вартістю 344,6 мільйона доларів. Як і GBU-39 SDB I з GPS-наведенням, уже встановлена на спільному ударному винищувачі F-35, 208-фунтова StormBreaker має діаметр шість-сім дюймів. За такого розміру вісім боєприпасів StormBreaker можуть поміститися в тісних внутрішніх відсіках для зброї F-35. Якщо стелс не є фактором, то ще близько 16 боєприпасів можна розмістити на крилах F-35.

Інтелектуальна зброя класу "повітря-земля" StormBreaker з багатомодовим шукачем здатна вражати рухомі цілі в погану погоду. Крилатий боєприпас автономно виявляє і класифікує рухомі цілі в темряві, під дощем, у тумані, диму або пилу. Для наведення "розумний" боєприпас використовує активний радар міліметрових хвиль, напівактивне лазерне наведення, інфрачервоне наведення за допомогою неохолоджуваної тепловізійної камери, інерційне наведення з прив'язкою до GPS і радіозв'язок із літаком.

Міліметровий радар виявляє і відстежує цілі в умовах негоди, інфрачервона камера з формуванням зображення забезпечує поліпшену дискримінацію цілей, а напівактивний лазер дає змогу зброї відстежувати лазерний цілевказівник на літаку або на землі. Трирежимні шукачі обмінюються інформацією про цілевказівку між усіма трьома режимами для ураження нерухомих або рухомих цілей у будь-який час і за будь-якої погоди. Зброя також може пролетіти понад 45 миль (72,4 км, — ред.), щоб вразити мобільні цілі. StormBreaker може запускатися з літака F-35, а також з винищувача-бомбардувальника F/A-18E/F Super Hornet авіаносного базування. Крім того, вона офіційно схвалена для оперативного використання на винищувачі-бомбардувальнику ВПС F-15E.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що компанія Raytheon уже підписала контракт на постачання до ВПС США оновлених ракет StormBreaker, які можуть вражати цілі в будь-яких погодних умовах. Вона має трирежимний головний обтічник, який поєднує міліметровий радар, неохолоджуваний інфрачервоний датчик і напівпасивний лазерний приймач. Це дає змогу ракеті адаптуватися до різних сценаріїв бою та долати перешкоди.

А у вересні 2022 року ЗМІ писали про те, що у США провели перший успішний пуск смарт-бомби StormBreaker із винищувача F-35. Авіабомба за рахунок різноманітних систем наведення здатна самостійно виявляти й атакувати цілі. Дальність ураження бомби становить 111 км.