1000 "розумних" ракет вражатимуть цілі на землі та морі: у чому їх головні особливості

Компанія Raytheon вже підписала контракт на постачання до ВПС США оновлених ракет StormBreaker, які можуть вражати цілі за будь-яких погодних умов.

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Фахівці з "розумних боєприпасів" компанії Raytheon Technologies поставлять ВПС США понад тисячу повітряно-наземних ракет з радарним та інфрачервоним наведенням, повідомляє Militaryaerospace. Пентагон уже підтвердив, що виділить на купівлю спеціальних боєприпасів $212 млн.

Точна кількість ракет, що закуповуються, залишається невідомою, оскільки військове відомство США не розкриває подробиць. Проте постачання очікуються вже найближчим часом.

Ракета StormBreaker – це універсальна повітряно-наземна ракета середньої дальності, яка може вражати рухомі та нерухомі цілі на землі та на воді у будь-яких погодних умовах. Вона має трирежимний головний обтічник, який поєднує міліметровий радар, інфрачервоний датчик, що не охолоджується, і напівпасивний лазерний приймач. Це дозволяє ракеті адаптуватися до різних сценаріїв бою та долати перешкоди.

Ракета також має систему навігації по супутниках GPS та інерціальну систему. Вона може бути запущена з різних платформ, включаючи винищувачі F-15E Strike Eagle, F/A-18E/F Super Hornet та F-35 Joint Strike Fighter.

StormBreaker має довжину 1,8 м, масу 93 кг та бойову частину масою 48 кг. Її дальність становить близько 70 км. "Розумна ракета" здатна вражати цілі з високою точністю та мінімальним відхиленням від цілі.

Слід зазначити, що ВПС США отримають найсвіжішу модель ракети, яка почала вироблятися ще з 2018 року і зазнала багатьох покращень у радіотехнічній частині.

Раніше Фокус писав, що Китай оголосив про створення радара, який виявить будь-яку ракету чи літак-невидимку США.