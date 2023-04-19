1000 "умных" ракет будут поражать цели на земле и море: в чем их главные особенности

Компания Raytheon уже подписала контракт на поставку в ВВС США обновленных ракет StormBreaker, которые могут поражать цели в любых погодных условиях.

Related video

Специалисты по "умным боеприпасам" компании Raytheon Technologies поставят ВВС США более тысячи воздушно-наземных ракет с радарным и инфракрасным наведением, сообщает Militaryaerospace. Пентагон уже подтвердил, что выделит на покупку особых боеприпасов $212 млн.

Точное количество закупаемых ракет остается неизвестным, так как военное ведомство США не раскрывает подробностей. Однако поставки ожидаются уже в ближайшее время.

Ракета StormBreaker — это универсальная воздушно-наземная ракета средней дальности, которая может поражать подвижные и неподвижные цели на земле и на воде в любых погодных условиях. Она имеет трехрежимный головной обтекатель, который сочетает миллиметровый радар, неохлаждаемый инфракрасный датчик и полупассивный лазерный приемник. Это позволяет ракете адаптироваться к различным сценариям боя и преодолевать помехи.

Ракета также имеет систему навигации по спутникам GPS и иннерциальную систему. Она может быть запущена с различных платформ, включая истребители F-15E Strike Eagle, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Joint Strike Fighter.

StormBreaker имеет длину 1,8 м, массу 93 кг и боевую часть массой 48 кг. Ее дальность составляет около 70 км. "Умная ракета" способна поражать цели с высокой точностью и минимальным отклонением от цели.

Необходимо отметить, что это ВВС США получат самую свежую модель ракеты, которая начала производиться еще с 2018 года и претерпела множество улучшений в радиотехнической части.

Ранее Фокус писал, что Китай объявил о создании радара, который обнаружит любую ракету или самолет-невидимку США.