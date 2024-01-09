Shahed-238 с реактивным двигателем атаковал Украину: появилась реакция Воздушных сил

Спикер командования Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодняшний день нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.

Информация о предполагаемом сбитии нового "Шахеда" с реактивным двигателем в Воздушных силах на текущий момент не подтверждена. Об этом сообщает представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел — пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", — заявил Игнат.

Он оценил риски, связанные с новым дроном, называя его "мини крылатой ракетой". По его словам, размер боевой части беспилотника будет ограничен из-за высокого потребления топлива реактивным двигателем.

"Этот "Шахед" очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", — сказал Игнат.

Как объяснял ранее Игнат, цветная окраска БпЛА позволит реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметным визуально в небе.

Отметим, что в ноябре в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БпЛА Shahed-136, получившей название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с разными системами наведения.

Напомним, что 8 января стало известно, что на территории Украины якобы был сбит первый беспилотник Shahed-238 c реактивным двигателем. Вражеский дрон долетел до середины страны. Он двигался со скоростью более 500 километров в час.