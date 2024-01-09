Проектор нового типа от Samsung может превратить любую поверхность в интерактивный экран

Все проекторы новой линейки Samsung оснащены видеомаппингом, благодаря чему можно проецировать любое изображение на любую поверхность и взаимодействовать с ней.

Марка Samsung на выставке CES 2024 показала новую линейку проекторов Premier. Все устройства оснащены функцией Lightwarp, с помощью которой любая поверхность становится интерактивным экраном, пишет Еngadget.

По словам представителей, Samsung — первая компания, использовавшая технологию "видеомаппинг" в потребительских гаджетах. С помощью видеомаппинга можно проецировать любое изображение на любую поверхность. Именно этой технологией и располагает функция Lightwarp, дающая возможность взаимодействовать с виджетами.

Что качается проекторов, то модель Premiere 8K располагает лазерным DLP-источником, яркостью 4000 люмен, поддержкой 8K-видео и беспроводным устройством Wireless One Connect Box, к которому можно подключить ноутбук или смартфон, чтобы транслировать контент. Бокс может находиться от проектора на расстоянии 10 м. Сам Premiere 8K должен находиться в 30 см от стены — это минимальное расстояние. Размер выводимой картинки при этом составит 380 см.

Проектор Premiere 5 очень компактен, т.к. его габариты равны 20×14×14 см, а вес — около 1,7 кг. Его нужно устанавливать от стены на минимальное расстояние в 43 см. Изображение, которое он при этом выведет на стену, будет иметь размер 254 см.

Модели Premiere 7 и Premiere 9 разработаны на базе Premiere LSP7T и LSP9T. Работают они благодаря чипу Quantum 4K. Есть поддержка технологий Dolby Atmos и Samsung Gaming Hub, равно, как и у двух предыдущих устройств. Samsung Gaming Hub дает пользователям возможность играть в компьютерные игры, не используя консоль. Кроме того, все проекторы можно использовать, как смарт-колонки.

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