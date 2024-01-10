Cамый яркий OLED-телевизор мире не боится прямых солнечных лучей: чем он еще удивил

ТВ-панель Samsung S95D QD-OLED имеет специальное твердое покрытие, которое не только борется с бликами, но и поддерживает глубину картинки.

Компания Samsung на выставке CES 2024 презентовала ТВ-панель S95D QD-OLED, которую журналисты тут же назвали самой яркой в мире. Устройство действительно обладает запредельным уровнем яркости — даже прямые солнечные лучи ему не помеха, передает Veverge.

Новый телевизор Samsung покрыт специальной пленкой, но не только она обеспечивает антибликовость. Сама ТВ-панель обладает особым покрытием. В компании это назвали "OLED-технологией с низким уровнем отражения". Поверхность экрана покрыт неким твердым материалом. Каким именно, — компания не говорит. При этом картинка не теряет ни в глубине, ни в детализации. С углом обзора тоже полный порядок.

Телевизор Samsung S95D QD-OLED не боится прямых солнечных лучей Фото: The Verge

Телевизор Samsung S95D будет поставляться на международный рынок в нескольких размерах. Максимальный составит 77 дюймов по диагонали. Частота обновления экрана — 144 Гц, а цветопередача будет управляться при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. ТВ-панель очень тонкая — всего 11 мм.

В комплекте имеется устройство Samsung One Connect Box, что делает ее беспроводной. К боксу можно подключить любое мобильное устройство. За работу смарт-ТВ отвечает операционная система Tizen. Цена телевизора пока не озвучивается.

Ранее мы писали о том, что бренд LG показал беспроводную полностью прозрачную OLED-панель Signature OLED T. Новинка привлекла к себе внимание посетителей выставки CES 2024.

Также сообщали о том, что ученые осуществили прорыв в области OLED, благодаря чему телевизоры станут дешевле и экологичнее. Им удалось создать особый раствор, который избавит от необходимости применять дорогие редкоземельные материалы при производстве OLED-панелей.