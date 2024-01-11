"Заменитель смартфонов" раскупают, как пирожки: за день продано 10 тыс. ИИ-гаджетов r1

Устройство от стартапа Rabbit стало популярным благодаря интересному дизайну и мощному ИИ-решению.

Стартап Rabbit (США) после презентации своего ИИ-гаджета r1 на CES 2024 намеревался продать 500 устройств, однако в течение дня удалось реализовать 10 тыс. по предзаказам, сообщает interesting engineering.

r1 работает благодаря операционной системе Rabbit, а та, в свою очередь, — на основе запатентованной большой модели действия (Large Action Model — LAM), которая способна работать в нескольких приложениях одновременно.

Компактный дизайн, мощные функции и удобство работы в сети сделали r1 весьма привлекательным. Устройство примерно вдвое меньше iPhone, оснащено 2,88-дюймовым сенсорным экраном, вращающейся камерой и удобной комбинацией колеса прокрутки и кнопок для навигации. Дизайн был разработан компанией Teenage Engineering (Швеция). Что касается аппаратной части, то она состоит из процессора MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Но самая важная "фишка" ИИ-гаджета, — это, конечно, LAM, позволяющая устройству понимать и воспроизводить действия пользователя в различных интерфейсах, упрощая навигацию по приложениям. Плюс ко всему персональный ассистент Rabbits может выполнять простые задачи вроде поиска нужной информации в интернете. Через веб-портал Rabbit Hole пользователи могут предоставлять Rabbits доступ к разным приложениям, обеспечивая персонализированный подход к их взаимодействию. В компании уверяют, что r1 не будет хранить личную информацию людей вроде паролей, е-мейлов, номеров виртуальных карт и пр.

После того, как были оформлены заявки на приобретение 10 тыс. ИИ-устройств в первый день предпродажи, Rabbit объявила о втором раунде. Напомним, что r1 стоит 199 долларов США.

"Устройство произведет революцию в сфере потребительского искусственного интеллекта, и на основании первого раунда предварительных продаж можно с уверенностью заключить, что пользователи верят в это обещание", — сказано в материале.

Ранее мы писали о девайсе r1 и о том, как он устроен. Гаджет может взаимодействовать с приложениями вместо человека, чтобы тот не отвлекался на развлекательный контент, которым пестрят соцсети.