Samsung Galaxy S24 Ultra совершит огромную революцию в смартфонах: в чем секрет новинки

Ранний запуск Galaxy S24 позволит Samsung завоевать большую долю рынка и увеличить продажи, обогнав ИИ-смартфоны Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Компания Samsung вполне может стать первым производителем, создавшим смартфон, благодаря которому потребитель сможет напрямую взаимодействовать с искусственным интеллектом (ИИ). Хотя внедрение ИИ-функций Google в Pixel 8 и Pixel 8 Pro было хорошо оценено СМИ, рыночная доля телефонов Galaxy S24 затмевает долю рынка Pixels, полагают аналитики Forbes.

Каждый производитель смартфонов расширяет возможности устройств при помощи ИИ. Несмотря на доминирующую позицию Samsung на рынке США и Европы, компания собирается расширить аудиторию, благодаря нейросетям. Бренд внедрит не только во смартфоны, но и ноутбуки Galaxy генеративную языковую модель, повышающую эффективность работы с текстом — Samsung Gauss Language. Возможности ИИ будут реализованы и в камере. Создание изображений и запись видео будут осуществляться с помощью нейросети, а новые инструменты редактирования будут опираться на генеративный искусственный интеллект для облегчения заливки, масштабирования и редактирования.

Цифровой помощник Samsung Bixby тоже получит ИИ-функционал для более плавного и естественного взаимодействия с пользователями, а большой языковой модуль поможет создавать и суммировать текстовые заметки, документы, веб-страницы и многое другое.

"Внедряя все эти новшества, Samsung стремится улучшить возможности измерения доли рынка и продаж, привлечь как можно больше внимания средств массовой информации к своей продукции следующего поколения и укрепить роль в распространении ИИ по всему миру. Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra наверняка станут хитами 2024 года, поскольку компания хочет продемонстрировать, на что способен современный ИИ-смартфон", — говорится в материале.

Ожидается, что семейство Galaxy S24, включая S24 Ultra и S-Pen, будет представлено на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked в составе нового аппаратного обеспечения Galaxy S, которое будет анонсировано 17 января 2024 года.

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