Заменит cмарт-телевизор, сэкономит деньги: на что способен лазерный проектор XGIMI за $520

Устройство XGIMI RS 10 работает под управлением ОС на базе Android, имеет низкий уровень синего света и технологию, отвечающую за плавность видеоряда, — это не даст глазам быстро устать.

Компания XGIMI презентовала новое устройство — XGIMI RS 10. Этот компактный проектор яркостью 800 люмен обеспечит качественное изображение при стоимости 520 долларов США, передает Gizmochina.

На китайский рынок с 24 января поступит трехцветный лазерный проектор RS 10 Mini. По словам компании-производителя, он объединяет в себе передовые технологии и функции, улучшающие качество просмотра. Проектор работает на базе операционной системы GMUI 6.0 на базе Android с функциями Smart TV, предлагающей упрощенный пользовательский интерфейс и персонализированные рекомендации. С ее помощью можно быстро переключаться между браузером, плеером, настройками и приложениями, список которых можно расширить, скачав дополнительные программы в онлайн-магазине Google Play Market. Таким образом XGIMI RS 10 послужит не только домашним кинотеатром, но и сможет частично заменить "умные" телевизоры, уже привычные жителям Украины.

Технические характеристики проектора XGIMI RS 10 Mini

Проектор RS 10 Mini компактен, легок и оснащен ручкой для того, чтобы его удобно было переносить. Он имеет стильный и элегантный внешний вид с тканевой отделкой. Компания XGIMI предоставляет на этот продукт двухлетнюю гарантию.

Проектор оснащен Dual Light 2.0. Это передовая трехцветная лазерная технология, обеспечивающая качество просмотра и гарантирующая, что глаза пользователя не будут уставать. Данная функция не уступает по качеству IMAX, обеспечивая яркость 800 люмен CVIA/ISO и делая картинку насыщенной, глубокой. Проектор покрывает 110 % цветовой гаммы BT.2020, обеспечивая яркую и точную цветопередачу, а также рассеивание света, что повышает качество изображения.

Мини-проектор от XGIMI вполне может заменить телевизор Фото: XGIMI

RS 10 Mini разработан с учетом комфорта для просмотра за счет низкого уровня излучения синего света и технологии MEMC, отвечающей за плавность видеоряда. Устройство поддерживает декодирование HDR10/HLG, расширяя динамический диапазон отображаемого контента. Проектор также имеет сертификат уровня A+, подтверждающий его высокие стандарты качества изображения и безопасности для зрения.

Одной из особенностей RS 10 Mini является конструкция вращающегося подвеса, которая позволяет осуществлять поворот на 140° и горизонтальный поворот на 360°, обеспечивая универсальное позиционирование для проецирования. Имеется и модуль 3D ToF, а также высокоточный модуль камеры CMOS, обеспечивающие всенаправленную коррекцию, автоматическое выравнивание экрана, даже если стена не ровная, или имеет шероховатое покрытие.

Что касается звука, то проектор RS 10 Mini оснащен динамиком мощностью 24 Вт и двухсторонними низкочастотными диафрагмами большого размера. Есть также увеличение скорости проигрывания в два раза и распознавание голоса при помощи ИИ.

Устройство имеет один порт постоянного тока, один порт HDMI 2.0 с поддержкой ARC и один порт USB 2.0. Эти интерфейсы позволяют подключать проектор к различным гаджетам вроде игровых консолей, проигрывателей Blu-ray, компьютеров и пр.

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