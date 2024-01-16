S.T.A.L.K.E.R. 2 получила официальную дату релиза: выход игры снова перенесли (видео)

По словам разработчиков-украинцев, для прохождения основной кампании потребуется около 40 часов, однако чтобы полностью исследовать игру нужно будет пройти ее минимум четыре раза.

Украинская компания-разработчик компьютерных игр GSC Game World сообщила о конечной дате релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра появится 5 сентября 2024 года на ПК и Xbox. Разработчики представили тизер в честь этого события, опубликованный на YouTube.

Изначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 2023 год, но позднее был перенесен — было заявлено, что релиз произойдет в первой половине 2024 года. На выставке gamescom 2023 был представлен рабочий билд шутера GSC Game World, который получил критику за технические и графические недоработки.

Для завершения основной кампании S.T.A.L.K.E.R. 2 потребуется в среднем 40 часов, но для полного исследования контента игру придется пройти минимум четыре раза.

Новая часть также обещает более реалистичную смену дня и ночи по сравнению с предыдущими играми серии, а также улучшенную графику. Ранее разработчики представили сюжетный трейлер этого ожидаемого проекта.

Отметим, что игра уже доступна для предзаказа.

Напомним, что администраторы группы во ВКонтакте "Вестник "Того Самого Сталкера" шантажируют украинских разработчиков и требуют, чтобы они вернули российскую локализацию в игру. Ультиматум должен быть выполнен до 15 марта этого года, но если этого не случится он, обещает выложить в сеть не менее 30 гигабайт неких посвященных игре материалов.