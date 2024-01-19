РЭБ блокируют сигнал GPS: РФ начала гибридную войну в Польше и Балтийском регионе, — ISW

РФ начала глушить GPS во время учений НАТО в Балтийском регионе. В Швеции по этому факту открыли даже уголовное производство.

В Польше и Балтийском регионе недавно произошли масштабные сбои в работе GPS. К этому могут быть причастны российские РЭБ. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, польская радиостанция Radio Zet проанализировала данные с сайта отслеживания GPS-помех GPSJAM от 16 января. Они показали беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и на юге до Лодзи.

Данные GPSJAM также демонстрируют такие же высокие уровни помех GPS в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше между 25-27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года.

Как предполагают польские медиа, сбои в работе GPS в декабре 2023 года могли быть вызваны во время учений НАТО в Балтийском регионе или могли быть связаны с недавними российскими испытаниями РЭБ РФ в Калининградской области. Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) открыла дело о помехах 12 января на фоне учений РЭБ Балтийского флота России.

Шведский подполковник Йоаким Паасикиви 6 января заявил, что недавние помехи в работе GPS являются результатом так называемой "гибридной войны" РФ и проинформировал, что Россия и раньше вмешивалась в работу GPS в Северной Европе, чтобы сорвать учения НАТО.

Российские СМИ в декабре сообщали, что РФ проводила учения с системой РЭБ "Борисоглебск-2" в Калининградской области.

"Сейчас ISW не может самостоятельно проверить причину уровня помех GPS, но предположение, что российские средства радиоэлектронной борьбы в Калининградской области могут настолько существенно повлиять на Польшу и Балтийский регион, является заметным", — заключает Институт изучения войны.

Напомним, что российские оккупанты в FPV-дронах уже применяют автоматическое донаведение, что негативно повлияет на противодействие со стороны украинской РЭБ. В таком случае значение оператора сводится к минимуму.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые местные общины могут самостоятельно приобрести, чтобы защититься от ударов РФ.