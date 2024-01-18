"РФ на грани технологического прорыва": ветеран назвала РЭБ слабой против новейших FPV (видео)

Сейчас оператор FPV-дрона действует в ручном режиме, как пояснила волонтер Мария Берлинская, это позволяет узнать его координаты и наносить удары.

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Российские оккупанты в FPV-дронах уже применяют автоматическое донаведение, что негативно повлияет на противодействие со стороны украинской РЭБ. В эфире "Теми с Наталією Мосейчук" руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская сообщила подробности.

Она отметила, что в таком случае значение оператора сводится к минимуму. Это автоматический захват целей, когда аппарат действует более автономно.

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"Она не упадет камнем вниз": средствами РЭБ не сбивают ракеты, — военный

"Это еще не искусственный интеллект, это компьютерное зрение", — пояснила Берлинская.

Если захватчики запустят такие дроны в серийное производство, это станет для Украины серьезным вызовом. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, по ее мнению, которыми еще не насытили фронт, становятся неэффективными. По ее словам, просто увеличением количества производимых дронов ситуацию исправить не удастся.

Берлинская отметила, что удары в автономном режиме будут отличаться. Сейчас оператор FPV-дрона действует в ручном режиме. Это позволяет его учесть и наносить удары.

"Совсем другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту, и в которых будет алгоритм: первые 5 км — это наша техника, а дальше — во все объекты, которые движутся, надо врезаться и уничтожать", — добавила Берлинская.

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Война в Украине и РЭБ против дронов

Украине понадобится несколько месяцев для того, чтобы интегрировать комплексы радиоэлектронной разведки по всей линии соприкосновения с оккупантами, как считает командир отдельной группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди. По его мнению, для эффективного противодействия вражеским дронам нужно создать своеобразный щит. Комплексы радиоэлектронной разведки украинского производства доступные по цене, поэтому не требуют запчастей из-за рубежа.

Их массовое применение при соответствующем распоряжении уже существует от Генерального штаба. При соответствующих немедленных действиях, по его мнению, удастся завершить реализацию инициативы в ближайшие месяцы.

Напомним, 18 января в украинском правительстве заявили, что БПЛА, которые применили для атаки по Санкт-Петербургу, были украинского производства. Один из дронов пролетел 1250 километров.