Робот-лоза FiloBot растет благодаря солнечному свету, но поливать его не нужно (видео)

Необычная машина сама печатает свое тело на 3D-принтере, благодаря чему увеличивается в размерах, будто растение.

Ученые из Итальянского технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia) создали устройство под названием FiloBot, которое способно расти в направлении источников света, как самое настоящее растение, передает Newatlas.

Робот имеет коническую головку вверху, источник питания/базовую станцию внизу и стеблеобразный корпус между ними. По мере роста корпус бота становится все длиннее и длиннее. Это ему удается благодаря нити из термопластика, катушка с которой и мини-3D-принтер находятся в головке.

Нить проходит через нагретый экструдер и постепенно разматывается. Таким образом, робот сам печатает свое тело на 3D-принтере в виде последовательных свернувшихся слоев расплавленного пластика, которые соединяются друг с другом по мере охлаждения.

В зависимости от датчиков света, гироскопа и другой встроенной электроники, температура, ориентация и скорость осаждения пластика постоянно меняются. Таким образом, FiloBot может контролировать направление роста своего тела, всегда направляясь к свету и от земли.

Более того, робот автоматически обвивает вертикальные опоры, точно так же, как виноградная лоза обвивает решетку, что позволяет ему тратить меньше времени и энергии на развитие тела. Но если бот не обнаружит опору и его голова достигнет открытого пространства, то его тело становится жестким и способным поддерживать себя.

Ранее мы писали о том, что самый быстрый и маленький робот в мире передвигается без моторов. Приводы для робота сделаны из специального сплава с "памятью формы" — стоит его немного нагреть, и бот побежит, перебирая ножками.