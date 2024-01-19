В России случился сбой в работе оператора "Билайн": тысячи абонентов остались без связи

Официально мобильный оператор отрицает какие-либо технические неполадки, но россияне массово жалуются на проблемы в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

В России в пятницу, 19 января, произошел масштабный сбой в работе сети мобильного оператора "Билайна", одного из крупнейших в стране. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф", который занимается мониторингом работоспособности сервисов и сайтов.

На сайте разместили график, на котором видно количество жалоб пользователей на работу мобильного оператора. И, если в течении предыдущих дней (с 10 по 18 января) число жалоб на работу этой мобильной сети не превышало 250, то 19 января оно достигло числа в 3571 жалобу по состоянию на 14:00.

"График наглядно показывает динамику проблем за последние 10 дней. Если на графике виден сильный отрыв от предыдущих значений, значит сбой носит массовый характер", — говорится в примечании к опубликованной статистике.

В России произошел массовый сбой в работе мобильного оператора "Билайн"

Большинство жалоб поступает из Нижегородской области (24%), Москвы (19%) и Самарской области (13%). Кроме того трудности со связью испытывали абоненты этого мобильного оператора в Татарстане, Башкортостане, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Чувашии, Оренбургской и Московской областях, Краснодарском крае, Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Ярославской областях.

Предварительно проблемы могли возникнуть в результате какой-либо аварии или технического сбоя. Однако представители мобильного оператора уже заявили росСМИ: "В настоящее время сеть работает штатно".

Напомним, 12 декабря 2023 года масштабный сбой случился в работе мобильного оператора "Киевстар". Как стало известно, причиной послужила хакерская атака на ядро сети. Через несколько дней ситуацию удалось стабилизировать.

Но уже утром 20 декабря украинцы снова начали жаловаться на отсутствие связи и сбой в работе некоторых функций "Киевстар". В телекоммуникационной компании заявили, что сеть находится на этапе стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе.