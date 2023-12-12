Крупнейший сбой в работе "Киевстар": почему по всей стране нет связи и когда это закончится

Проблемы со связью возникли не только у "Киевстар", но и у Vodafone, различных магазинов и банков. Причиной стала мощная хакерская атака.

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12 декабря в работе сетей "Киевстар" случился масштабный сбой, вслед за которым последовали проблемы с другими системами. Как стало известно, причиной послужила хакерская атака на ядро сети. Фокус собрал все, что известно о ситуации, а также подготовил для украинцев советы, как оставаться на связи.

Почему не работает "Киевстар"

Во вторник, 12 декабря, многие пользователи начали жаловаться в соцсетях на отсутствие мообильной связи и доступа к интернету, предоставляемых компанией "Киевстар". Они не могли зайти на сайт мобильного оператора или открыть приложение, позвонить куда-либо с мобильных номеров, — даже не могли связаться со службой поддержки. С интернет-соединением была такая же проблема. Чуть позже в компании заявили о техническом сбое и о том, что проблему устранят. Кроме того, абонентам посоветовали воспользоваться сервисом Национальный роуминг, который дает возможность бесплатно подключиться к сетям Vodafone и lifecell, чтобы иметь возможность совершать звонки по тем же тарифам, что у "Киевстар". Однако позже выяснилось, что и Национальный роуминг не работает и подключиться невозможно ни с Android-, ни с iOS-устройств.

Как происходят атаки на сети

Насколько серьезна хакерская атака на ядро сети "Киевстар"

Оказалось, что причина отсутствия связи очень серьезная. Сайт DEV, ссылаясь на собственные источники внутри компании, написал, что ею послужила хакерская атака на ядро сети. Позже сам оператор "Киевстар" подтвердил эту информацию в своем официальном заявлении, написав:

"Сегодня утром мы стали мишенью мощной хакерской атаки. Она повлекла за собой технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги мобильной связи, доступа в интернет".

Тут следует пояснить, что такое "ядро сети", чтобы можно было оценить, насколько серьезной является кибератака. Итак, ядро сети – это инфраструктура, состоящая из роутеров, коммутаторов, маршрутизаторов и других сетевых устройств, благодаря которым передаются данные, например, от одного устройства к другому. Данные передаются пакетами, т.е. когда юзер делает какой-либо запрос со своего телефона или ноутбука на другое устройство (сервер, на котором находится нужный ему сайт), данные будто раскладываются по разным пакетам и передаются через различные сетевые узлы. Ядро сети выбирает наиболее оптимальный маршрут доставки пакетов данных. Ядро также ответственно и за безопасность пересылаемой информации. Например, именно в ядре происходит поиск и блокировка нежелательного трафика. А еще ядро оптимизирует пропускную способность сети.

Что такое ядро сети

Из-за того, что было атаковано ядро сети, абоненты и не смогли воспользоваться Национальным роумингом, т.к. ядро "Киевтстара" не могло маршрутизировать пакеты пользовательских данных Vodafone и lifecell.

В компании отметили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы. Это означает, что хакерам не удалось украсть информацию об абонентах.

Как сообщает Суспільне, ссылаясь на собственные источники, СБУ открыло уголовное производство по факту хакерской атаки на "Киевстар". Издание допускает, что за кибератакой могла стоять группировка из РФ. Но в Госспецсвязи сказали, что такие выводы делать еще рано и что правоохранители привлекли специалистов правительственной команды реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.

Украинский эксперт по телекоммуникациям Роман Химич рассказал Фокусу, что хакерские атаки на сети сотовых операторов возможны, но в этом случае она стала самой масштабной в истории.

"Это едва ли не первый случай за время войны. Впрочем, я не помню и раньше успешных атак такого рода в Украине", — подчеркнул он.

Сбои в работе терминалов, банкоматов и не только

Через несколько часов после сбоя, ситуацию прокомментировали в "ПриватБанке". Спикер финучреждения Олег Серга отметил в комментарии, что могут перестать работать некоторые банкоматы, POS-терминалы, банковские отделения (И не только "Привата") до тех пор, пока оператор не восстановит работу сетей. По его словам, банковское оборудование использует в своей работе интернет и карты от "Киевстар". Однако, к счастью, таких терминалов и банкоматов немного — всего 5% от общего количества.

Соучредитель Монобанка, Олег Гороховский, тоже сообщил о проблемах на стороне Моно, которые возникли в результате "падения" сетей оператора. По его словам, довольно большое количество юзеров захотели воспользоваться виртуальной СИМ-картой eSIM (услугу предоставляет lifecell). Обзавестись такой можно прямо в приложении Monobank, чтобы получить возможность совершать звонки и отправлять сообщения. Однако из-за наплыва запросов, серверы компании, видимо, не справились, и многим украинцам заполучить виртуальную карточку не удалось. Кроме того, на Monobank была совершена DDoS-атака, но ее удалось отбить.

В Ощадбанке тоже жалуются на трудности с использованием некоторых услуг. Финучреждение сообщило, что проблемы будут устранены лишь после того, как сбой сервисов мобильного оператора будет ликвидирован.

Важно

Хакеры устроили DDos-атаку на Monobank: Гороховский раскрыл детали и последствия

Из-за сбоя пострадали и другие службы. Так, в Сумской области временно не будет работать система оповещения о воздушных тревогах, сообщила городская военная администрация в Telegram-канале. А Во Львове в связи с технической неисправностью оператора мобильной связи "Киевстар" все отключения линий электропередач будут осуществляться в ручном режиме. В ЛКП "Львовсвет" объяснили, что по этой причине время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено.

Когда появится связь от "Киевстар" и что делать тем, кто без связи

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на восстановление связи уйдет несколько часов. Такие выводы он сделал по итогам совещания с представителями мобильного оператора. В Минцифры отметили, что впредь не допустят подобных инцидентов. В ведомстве намерены провести совещание со всеми операторами и разработать решение для подобных проблем.

Абонентам "Киевстар", которые имеют доступ к интернету, рекомендуется использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram. Также они могут подключиться к Wi-Fi в пунктах Незламності или в других местах, где работают Wi-Fi-точки.

В свою очередь, представители МВД рекомендуют обращаться в ближайшие управления полиции или пожарно-спасательные части, если людям нужно нужно срочно связаться с родными, или если необходимо вызвать скорую помощь, спасателей и другие экстренные службы. По словам главы МВД Игоря Клименко, также можно попросить помочь со связью к нацгвардейцам, полицейским и пограничникам. В ведомстве подчеркнули, что номера 101, 102, 112 работают в штатном режиме.

Отметим, что мобильный оператор обязался выплатить компенсацию всем абонентам, которые претерпели неудобства из-за хакерской атаки на "Киевстар". Размеры и даты выплат пока неизвестны.

Сбой в работе Vodafone: в чем причина

Пользователи из нескольких городов Украины сообщили, что связь от Vodafone работает некорректно. Хуже всего дела обстоят в Полтаве, Одессе и Львове. Сайт компании не работает, приложение "виснет", и к тому же наблюдаются проблемы с пополнением счета: суммы с банковских счетов списываются, но на мобильные счета не поступают, или поступают с задержкой в несколько часов.

Как пояснили в компании, в связи с отсутствием связи на стороне "Киевстар", наблюдается наплыв абонентских запросов на подключение к сетям Vodafone.

"Друзья, из-за большой нагрузки на наши каналы обслуживания сегодня у некоторых из вас могут быть ограничения в использовании этих каналов. При этом с мобильными услугами все в порядке, сеть работает, как обычно, не переживайте", — говорится в заявлении оператора.

Ранее мы писали о том, что фиксированная сеть "Киевстар" частично работает, однако если ситуацию не удастся исправить, она тоже "упадет" в течение следующих 8-12 часов.