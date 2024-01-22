Скрытые преимущества Samsung Galaxy S24 Ultra: быстрая память, выносливая батарея и дисплей

После презентации обозреватели обнаружили несколько интересных характеристик смартфона, на которых компания не акцентировала, а зря, ведь они дают новому флагману преимущества над iPhone 15 Pro Max.

На мероприятии Galaxy Unpacked 17 января Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra. Энтузиасты протестировали телефон и рассказали о его неочевидных преимуществах — лучшей автономности, чем у iPhone 15 Pro, более быстром хранилище данных по сравнению с флагманом Apple и покрытии экрана, которое прекрасно справляется с бликами, детали сообщает Фокус.

Какой смартфон работает дольше?

Galaxy S24 Ultra сохранил ту же емкость аккумулятора (5000 мАч), что и его предшественник в прошлом году, но более совершенный процессор в сочетании с оптимизацией программного обеспечения помогли флагману Samsung победить конкурентов в тесте на разрядку аккумулятора. YouTube-канал XEETECHCARE сравнил четыре смартфона премиум-класса — даже iPhone 15 Pro Max с новым чипом A17 Pro не победил конкурента.

Последний флагман Samsung вышел на первое место с работой в течение 10 часов 59 минут до выключения. На втором месте оказался iPhone 15 Pro Max, который проработал 10 часов 20 минут. Google Pixel 8 Pro занял третье место с 10 часами работы. Прошлогодний Galaxy S23 Ultra финишировал последним со временем 8 часов 10 минут. Источник не указывает, как долго эксплуатировался последний аппарат и его аккумулятор. Также на сравнение должны были влиять несколько разные экраны четырех моделей и другие аппаратные различия.

На 75% быстрее iPhone 15 Pro Max

Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max используют разные стандарты внутренней памяти: флагман Samsung полагается на технологию UFS, тогда как Apple использует хранилище NVMe во всех своих устройствах. Оба стандарта обеспечивают высокую скорость чтения и записи, но именно Galaxy S24 Ultra одерживает победу — в тесте его хранилище оказалось на 75% быстрее в считывании данных (15% при записи) и немного меньшую латентность.

В тесте Jazz Disk Bench, проведенном исследователем Sakitech, Samsung Galaxy S24 Ultra опережает iPhone 15 Pro Max с 2547 МБ/с в последовательном чтении, по сравнению с 1450 МБ/с у конкурента. Отрыв в производительности при записи значительно меньше: S24 Ultra имел скорость передачи данных 1442 МБ/с, iPhone же работал на 1257 МБ/с. Samsung исторически использовала более быструю флешпамять в своих премиальных смартфонах, поэтому победа Galaxy S24 Ultra не удивляет. Тест заставляет задуматься, почему Apple до сих пор придерживается более медленного стандарта NVMe

Также Galaxy S24 Ultra продемонстрировал меньшую задержку, чем iPhone 15 Pro Max. Теоретически это означает, что Galaxy S24 Ultra должен быстрее открывать программы, но это зависит от многих других факторов.

Поглощение бликов производит впечатление

Странным образом чрезвычайно качественное поглощение бликов экраном не попало в список преимуществ Samsung Galaxy S24 Ultra. В сравнении с другими телефонами флагман, которое сделал YouTube-канал TechDroider, Samsung практически не имеет конкурентов по этому показателю. Ни iPhone 15 Pro Max, ни S23 Ultra не имеют ничего подобного даже близко — блики на экране S24 Ultra практически совсем отсутствуют.

Поразительная чернота экрана выглядит очень эффектно в режиме Always On, когда экран отображает часы и другую полезную информацию.

Просто взгляните на скриншот из видео TechDroider. Galaxy S24 Ultra удивительно отличается от остальных. Фото: Скриншот

Технология может стать настоящим спасением в солнечный день. Чтобы получить такой же эффект, пользователи других смартфонов должны пользоваться специальным отдельным покрытием экрана. Решение Samsung кажется действительно премиальным, и можно только надеяться, что другие производители последуют его примеру.

Ранее Фокус писал, что на выставке электроники CES 2024 Samsung продемонстрировала концепт смартфона, который гнется в обе стороны. Устройство получило предварительное название Flex In & Out Flip.