Не хватает другим смартфонам. Новинки Blackview получили дополнительные экраны: чем полезны

Иногда недорогие смартфоны малоизвестных брендов имеют полезные особенности, которых нет в дорогих флагманах. Смартфоны Blackview объединили сразу несколько из них.

Китайская компания Blackview 17 января официально выпустила на глобальный рынок необычные прочные смартфоны BL9000 5G и BV9300 Pro. Журналист сайта ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз опробовал новинки и обратили особое внимание на дополнительные круглые экраны на тыльной стороне, которые оказались очень полезной особенностью по сравнению с конкурентами.

Несмотря на доминирование на рынке Android-смартфонов Samsung, на нем существует множество брендов, которые соревнуются между собой за пользователя. Чтобы конкурировать с лидерами, компании должны создавать нестандартные решения и предлагать их по небольшой цене. Именно так делает Blackview: бренд выпускает недорогие защищенные смартфоны с нестандартными функциями, которых обычно нет даже у известных флагманов.

Адриан Кингсли-Хьюз в течение нескольких недель тестировал смартфоны Blackview BL9000 5G и BV9300 Pro и признал их замечательными моделями, хотя они значительно отличаются не только от конкурентов, но и друг от друга. BL9000 5G имеет немного более элегантный дизайн, лучший процессор и больше оперативной памяти, тогда как BV9300 Pro толще, с большим аккумулятором и лучшей камерой. Впрочем, разница в производительности незаметна, а камеры обеспечивают качество, достаточное для социальных сетей. Оба смартфона выглядят и ощущаются почти одинаково, имеют такое же расположение порта USB, кнопок и общий стиль.

Но что самое интересное, они оба имеют дисплей 360 x 360 пикселей на задней панели, который может показывать время, дату, емкость аккумулятора, данные о погоде, компас и даже вид с задней камеры. По мнению обозревателя, это именно то, чего не хватает почти всем другим смартфонам. Экран можно настраивать изменением его вида и включением различных функций.

Дизайн смартфонов Blackview BL9000 5G

Вторая чрезвычайная функция обоих Blackview — огромный аккумулятор: 8800 мАч в модели BL9000 5G и 15080 мАч в BV9300 Pro. Последний обеспечивает 18 часов просмотра видео.

Blackview BL9000 5G стоит 600 долларов и за это имеет преимущество в виде поддержки 5G-сетей. Blackview BV9300 Pro же обойдется дешевле — 400 долларов. Чтобы поощрить продажи, бренд предлагает огромные скидки — очевидно, несмотря на функциональность, продажи требуют демпинга.

Ранее Blackview предлагала смартфоны со встроенными тепловизорами, об одном из них уже писал Фокус. Но сейчас телефоны с пометкой "Pro" уже не имеют этой функции.