"Вейп и энергетики". Как дроноводы ВСУ охотятся за пилотами ВС РФ с правого берега в Херсоне (фото)

По словам украинских защитников из подразделения "Самосуд", еще одна цель — логистика. На дороге, по которой идет снабжение оккупационной группировки, гражданских нет — и украинские беспилотники уничтожают все, что движется.

В Украине есть несколько мест, откуда российские позиции видны невооруженным взглядом. Одно из таких — на правобережье Днепра в Херсоне. Об этом пишет BBC.

И хотя самих военнослужащих из оккупационной группировки ВС РФ на другом болотистом берегу реки не рассмотреть, но точно известно, что они там есть. Огонь артиллерии и заброшенные здания служат наглядным напоминанием.

Окрестности Херсона

В теплой оборудованной комнате украинские защитники сидят, укрывшись от ледяного зимнего ветра. В помещении чувствуется запах клубничного вейпа, а дроноводы со сосредоточенными взглядами сидят в креслах, рядом банки энергетического напитка.

По словам 20-летнего пилота Артема, им приходится ликвидировать операторов российских дронов. Тимур, командир отряда "Самосуд" 11-й бригады Нацгвардии Украины, объяснил, что иногда вражеские дроны запускаются из известных мест.

В помещении как минимум десяток дронов, начиненных гранатами. Тут же ходит кот (неофициальный талисман подразделения), тычется носом в один из пропеллеров БПЛА.

БПЛА

Квадрокоптер уничтожил антенну ВС РФ

Журналистам показали на экране, как запущенный беспилотник перелетает через реку на оккупированную территорию.

Оператор дрона показывает цели на экране

Он пролетел несколько километров к промышленной зоне, над складом и завис рядом с многоквартирным домом. В конечном итоге пилот заметил антенну рядом с окном на лестничной клетке и полетел прямо в нее. Экран стал синим. Пилот Артем выдохнул и снял гарнитуру.

"Когда мы делали это поначалу, были эмоции. Теперь это — обыденность, — объяснил он. — Прежде у меня не было достато времени, чтобы играть в компьютерные игры. Теперь я наверстываю упущенное!"

Порой дроны преодолевают километры в поисках целей на оккупированном РФ берегу. Во время запуска еще одного экран стал синим: как только БПЛА пересек реку, россияне включили систему подавления.

Третий полетел тем же маршрутом, и ему удалось подтвердить, что антенна уничтожена. В оставшиеся 10 минут работы батареи дрон искал мишени.

Одна из целей подразделения "Самосуд" — главная дорога, по которой идет снабжение оккупационной группировки войск. Гражданским людям там находиться запрещено, поэтому украинские дроны пытаются уничтожить все, что движется. Артем заметил российский блокпост и подлетел к нему, но, к несчастью, российские войска использовали устройство РЭБ, и когда дрон приблизился, экран погас.

"Сколько бы раз мы ни били в одни и те же места, россияне все восстанавливают. Они не боятся что ли", — объяснил Тимур.

Каждый дрон стоит порядка 500 долларов — это постоянный цикл запуска, поиска и уничтожения. Но вложения в дроны оправдываются. Тимур рассказал, что однажды его команде удалось уничтожить ЗРК С-350, стоимость которой оценивается в 136 миллионов долларов.

Командир группы операторов дронов Тимур

Из-за активности украинских беспилотников для россиян опасно находиться в пределах 10 км от линии фронта. Оккупанты отвечают тем же. Под постоянным наблюдением вражеских беспилотников жизнь на улицах Херсона постепенно угасла. Помимо переправы через Днепр в районе села Крынки, украинские атаки здесь носят лишь тестовый характер.

Под аркой в заснеженном парке Херсона расположилась мобильная группа ПВО.

"Мой позывной — Кинг", — представился заместитель командира 124-й бригады ТрО. Группа артиллеристов собрались вокруг зарегистрированного в Великобритании грузовика с пулеметом калибра 50 мм на кузове.

Мобильная группа ПВО

Чтобы не быть обнаруженными, мобильным бригадам ПВО в Херсоне приходится постоянно быть в движении.

"Мы работаем 24/7, — объяснил он. — Уничтожаем все виды дронов, в основном "шахеды" иранского производства. Российские заводы поставили на военные рельсы. Постоянно наращивают мощности".

На вопрос о том, смогут ли значительные подразделения ВСУ перейти реку в этом году, он ответил, что "сложно об этом думать".

"Мы просто делаем свою работу, чтобы это произошло как можно скорее", — добавил он.

На ледяном поле в окрестностях Херсона пилоты отрабатывают полеты дронов с прикрепленными к ним пластиковыми бутылками вместо гранат. На то, чтобы получить квалификацию пилота-дроновода, уходит как минимум 14 часов практики. Украинское правительство призывает граждан участвовать в бесплатных тренировки, а также делать дроны дома и отправлять на фронт. Под скрывающей лицо балаклавой Стич рассказал о важности этих устройств.

Украинские защитники в Херсоне

"Мы вовлечены в битву технологий, гонку вооружений: кто первым что-то изобретет, соберет что-то крутое", — объяснил украинский защитник.

По оценкам, для изменения линии фронта нужно несколько одновременных инноваций.

"В Первую Мировую войну родилась авиация. Теперь мы начали будущие войны дронов, которые через двадцать лет, возможно, будут менять соотношение сил на поле боя", — сказал он.

Напомним, что 22 января появилась информация о том, что ВС РФ стали запускать дроны Shahed меньшими группами. В ВСУ объяснили, чем объясняется такое изменение.

Также сообщалось, что в Генштабе раскрыли, как система "Покрова" защищает от ракет и дронов.