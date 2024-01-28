Самые ожидаемые смартфоны 2024 года: топ-5 моделей, которые удивят любого
Производители продолжают удивлять внедрением новых и улучшением старых гаджетов. Поэтому в 2024 году нужно вдумчиво выбирать новые модели телефонов, чтобы не упустить самую лучшую.
Весь мир сейчас находится в ожидании линейки Samsung Galaxy S24, которая может стать одним из самых высокотехнологичных гаджетов на рынке. Однако это не единственные интересные смартфоны на Android в 2024 году, и Фокус расскажет о моделях, способных перевернуть рынок.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Стоит начать с новой линейки от Samsung, которая поступит в продажу совсем скоро — 31 января. В нее войдут три модели Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, последняя станет новым флагманом бренда и, возможно, одним из самых лучших смартфонов на рынке. Компания уже начала принимать предварительные заказы, а некоторые уже успели получить и опробовать новинку.
Одним из главных нововведений Samsung Galaxy S24 Ultra считаются продвинутые функции искусственного интеллекта, которых пока нет ни у одного другого смартфона. Как уверяют сами разработчики, система Galaxy AI станет "умным" помощником для пользователя, выполняя за него значительную часть работы.
Телефоны Samsung давно прославились высококачественными камерами, а теперь искусственный интеллект упрощает обработку снимков.
Новые функции Galaxy S24 Ultra
- Функция Generative Edit (генеративное редактирование) позволяет легко и быстро редактировать фото, удаляя или перемещая объекты — фон при этом автоматически меняется, закрывая возникающие "дыры". Все изображения, которые значительно изменит ИИ, будут отмечены водяными знаками в метаданных, но какие-то мелочи, вроде удаления отражений, там не отметятся.
- Еще одна функция, связанная с фото — Circle to Search (круг поиска). Благодаря ей пользователь может найти любой элемент на фото в интернете, просто обведя его на экране пальцем или стилусом. Так можно за считанные секунды узнать название блюда, животного, достопримечательности и других интересных вещей — не покидая страничку в социальной сети.
- Live Translate (мгновенный перевод) — с этой функцией смартфоны Galaxy S24 Ultra будут переводить сообщения в реальном времени, чтобы пользователи могли без труда общаться на разных языках, не испытывая проблем. Более того, ИИ может сразу же переводить слова собеседника во время телефонных звонков.
- Interpreter (переводчик) — это схожая функция, но переводит голос в текст во время разговоров и отображает его на выделенной части экрана. Таким образом собеседники могут стоять рядом и общаться, читая текстовую расшифровку того, что сказал другой человек. Интересно, что эта функция не требует доступа к интернету.
- Chat Assist (помощник для чатов) помогает писать сообщения, электронные письма, посты в социальных сетях и тому подобное. ИИ анализирует текст "на ходу" и подсказывает, как его стоит изменить. Например, при общении с коллегами покажет более формальную версию того же письма.
- Note Assist (помощник для заметок) сократит записи без потери смысла. ИИ создает сводки (короткое описание) заметок, а также переводит и форматирует файлы в приложении Samsung Notes. Кроме того, он создает цифровые обложки для заметок, чтобы их было легко найти.
Все это работает благодаря процессору новейшего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Samsung также обещает улучшенную трассировку лучей и камеру еще лучше, чем у предшественников — чего стоит только основной датчик с разрешением 200 МП и с диафрагмой f/1,7, которая помогает легко делать снимки поздно ночью. В Gizmodo уже положительно отметили функцию Instant Slow-mo, которая позволяет замедлить понравившийся фрагмент видео вместо всей записи.
Motorola ThinkPhone 2
Первую модель Motorola ThinkPhone некоторые считают одним из лучших смартфонов 2023 года. Его особенностью стала легкая конструкция из арамидного волокна, большое время автономной работы, быстрая зарядка мощностью 68 Вт и хорошая производительность. ThinkPhone хорошо встретили критики, однако он не завоевал большой популярности из-за плохой маркетинговой кампании и отсутствия в магазинах операторов связи. Хотелось бы, чтобы компания Lenovo, которая владеет брендом, сделала выводы, улучшила свое детище и успешно выпустила на рынок Motorola ThinkPhone 2. Впрочем, пока нет никаких свидетельств, что такой телефон выпустят в 2024 году.
Samsung Galaxy Z Flip 6
Продолжает рейтинг самых ожидаемых гаджетов 2024 года еще одна модель от Samsung, на этот раз — раскладушка. Дата выхода пока неизвестна, но предыдущие модели поступали в продажу примерно в одно время — в июле и августе.
Складные смартфоны пока не пользуются особой популярностью, но производители не отчаиваются и улучшают их характеристики. Они стоят недешево, при этом ради некоторого удобства по сравнению с традиционными моделями владельцам приходится жертвовать качеством камеры и временем работы от батареи.
В прошлогоднем Z Flip 5 компания Samsung значительно изменила дизайн: внешний дисплей стал больше, а шарнир позволяет складываться ровнее. При этом, как считают эксперты, от новой модели не стоит ждать каких-то сильных изменений.
"Но если они появятся в тех областях, где линейка Z Flip нуждается в них больше всего, я буду готов дать раскладушкам еще один шанс", — заявил Тейлор Кернс, редактор издания Android Police.
По слухам, важные изменения все таки будут, и коснутся они именно слабого места складных смартфонов. Как пишет SamMobile, 3 января компания Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака Ironflex в Южной Корее. Согласно документам, компания работает на складной OLED-панелью для смартфонов и не только. Портал считает, что эта технология сделает внутренние дисплеи Galaxy Z Flip 6 более надежными.
Asus Zenfone 11
В прошлом году появились слухи, что Zenfone 10 станет последним смартфоном в своей серии, однако Asus вскоре их официально опровергла к радости многих поклонников. Теперь же будущий Zenfone 11 появился в консоли магазина Google Play, передает портал GSM Arena. Кроме того, по данным Gizchina, аппарат прошел сертификацию в нескольких странах.
Судя по записям, новинка получит восьмиядерный чипсет, предположительно Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новый графический процессор Adreno 830 и 16 ГБ оперативной памяти, что выводит ее на уровень флагмана. Разрешение экрана останется, как у Zenfone 10 (1080x2400), но 11-я модель будет работать под управлением свежей ОС Android 14.
OnePlus Open 2
OnePlus Open дебютировал в конце октября 2023 года и показал отличное соотношение цены и качества, как для складного смартфона — $1700. Ожидается, что его наследник появится в продаже в сентябре или октябре 2024 года.
По версии Phone Arena, OnePlus Open 2 будет не дороже, если не дешевле предыдущей модели. Вероятно, цена составит около $1500. Стоит ожидать изменений в дизайне и "железе", хотя они не должны быть радикальными.
OnePlus Open оснащен 7,82-дюймовым LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с динамической частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит, который считается одним из лучших гибких дисплеев. В этом плане разработчикам невыгодно делать шаг назад, но они, возможно, оптимизируют размер и соотношение сторон.
Бренд OnePlus начинает использовать новую линейку датчиков Sony LYTIA, созданную с использованием совершенно нового двухслойного транзисторно-пиксельного дизайна Sony, который могут поставить хотя бы на основную камеру OnePlus Open 2. В остальном же смартфон должен сохранить объективы Hasselblad из-за партнерства между производителями.
Что касается памяти, то OnePlus Open 2 может получить хранилище емкостью 1 ТБ из-за естественной эволюции рынка хранения данных и более широкого распространения видеоформатов 4K и 8K. Аккумулятор вряд ли станет больше, однако новинка может получить более мощную, а значит и быструю зарядку на 80 Вт или более.