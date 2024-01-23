"Украина проигрывает войну дронов": эксперты рассказали, что нужно изменить для победы

Россия перевела экономику на военные рельсы и теперь может отправлять армии около 100 тысяч беспилотников в месяц, а Украина — вдвое меньше.

Украина в последнее время проигрывает в "войне дронов" с Россией и теряет преимущества, добытые в первые дни полномасштабного вторжения. Такое мнение экс-исполнительный директор Google Эрик Шмидт выразил в статье для издания Foreign Affairs, опубликованной 22 января.

В своем материале он пишет о том, что именно благодаря БПЛА в первые месяцы войны Украина получила преимущество, адаптируя коммерческие технологии и внедряя новое оружие, чтобы сдерживать российские войска от дальнейшего наступления. После того как российские войска впервые пошли на Киев, украинских военных хвалили за технологическую изобретательность, которая помогла им противостоять более могущественному захватчику.

Но Россия также скорректировала свою стратегию, и теперь конфликт развивается в ее пользу, считает Эрик Шмидт. В качестве аргументов он приводит тот факт, что Москва перевела свою оборонную промышленность на военные рельсы, и нынешние военные расходы более чем в два раза превышают довоенный уровень. Россия также запустила тысячи беспилотников — в том числе иранскую модель "Шахед", которая теперь собирается как в Иране, так и в РФ, — с новыми возможностями для нанесения ударов по дорогостоящим западным системам обороны на Украине.

Кроме того российские войска скопировали многие тактические приемы, которые Украина впервые применила летом, включая проведение крупных скоординированных атак с использованием нескольких типов беспилотников. Помимо этого с конца 2022 года Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства — "Орлан-10" (разведывательный беспилотник, — ред.) и "Ланцет" (ударный дрон, — ред.) — для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков.

"Украина превзошла Россию по количеству атак беспилотников в начале конфликта, но у нее нет комбинации беспилотников, которая могла бы сравниться с новым опасным дуэтом России", — отмечает Эрик Шмидт.

Он пишет также о том, что Россия теперь может производить или закупать около 100 тысяч беспилотников в месяц, в то время как Украина способна выпускать лишь половину этого количества. Международные санкции не остановили и другие виды российского военного производства. Москва внедряет технологические усовершенствования в беспилотники, увеличивает их производство внутри страны, разрабатывает новые способы уклонения от обнаружения и начинает массированные атаки, которые просто переполняют украинскую ПВО. В данном случае Украина также находится в невыгодном экономическом положении — один из наиболее предпочтительных российских беспилотников, "Шахед", стоит гораздо меньше, чем системы ПВО, необходимые для его нейтрализации.

Экс-исполнительный директор Google в своей статье подчеркнул и такой важный момент, как необходимость приобрести для ВСУ РЭБ-оборудование, которое могло б глушить российские беспилотники.

"Ограниченное число украинских бригад приобрело оборудование для глушения сигналов у американских поставщиков или отечественных стартапов. Без него сочетание российских ударных беспилотников и российских помех для украинских беспилотников грозит отбросить украинские войска", — написал он.

Из всего, написанного выше, эксперт делает вывод, что Россия догнала Украину в соревновании инноваций, а Киев теперь изо всех сил старается сохранить поток военной помощи от внешних партнеров. Чтобы свести на нет преимущество России на этом этапе войны, Украине и ее союзникам придется не только наращивать оборонное производство, но и инвестировать в разработку и масштабирование технологий, способных противостоять новым грозным российским беспилотникам. Кроме того, чтобы восполнить этот пробел в инновациях и закупках, нашей стране потребуется постоянная финансовая и техническая поддержка.

Ситуацию с "войной дронов" в свою очередь прокомментировала и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, написав отзыв о статье Шмидта в своем Telegram-канале.

"Эрик Шмидт пишет, что мы проигрываем войну дронов. Трудно не согласиться с большинством его тезисов. Поэтому надо наращивать, работать еще больше. У нас нет других вариантов. Мы или умрем, или будем сражаться и победим. И именно технологии определят победителя", — написала она.

Напомним, в начале декабря 2023 года мы писали о том, чем закончится соперничество России и Украины в сфере БПЛА. Эксперт Сергей Бескрестнов предупредил, что в новом году и ВСУ, и ВС РФ будут осваивать все новые радиочастоты, чтобы не сделать свои дорогостоящие беспилотники жертвами систем РЭБ противника.

А в конце октября 2023 мы также информировали о том о том, что "война дронов" в Украине сильно изменилась. Если раньше ВСУ были лидером по применению FPV-дронов, то сейчас Россия не отстает и тоже использует их для атаки, при этом активнее применяя средства РЭБ для защиты.