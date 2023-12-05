Битва между сторонами: чем закончится соперничество России и Украины в сфере БПЛА

Эксперт Сергей Бескрестнов предупредил, что в новом году и ВСУ, и ВС РФ будут осваивать все новые радиочастоты, чтобы не сделать свои дорогостоящие беспилотники жертвами систем РЭБ противника.

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В новом 2024 году "битва дронов" между Украиной и Россией не сойдет на нет и будет продолжаться, постепенно меняя боевую обстановку на фронте. Такое мнение выразил эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью "Радио Свобода".

"Мы, безусловно, развиваем дроны и в этом направлении. А направление, по которому россияне развивают беспилотники, — это битва между обеими сторонами. Вот к чему мы стремимся, используя системы РЭБ — к подавлению тех каналов, о которых я говорю. Россияне тоже задумываются над этим вопросом. Что можно сделать, так это переключиться на нестандартную частоту. Мы и наш враг сейчас обсуждаем эти варианты", — отметил Сергей Бескрестнов.

По его словам, один из самых реалистичных вариантов — это выход на те диапазоны, где нет готовых средств РЭБ и где дроны будет проблематично давить и соответственно потребуется время и нам, и противнику, чтобы сделать необходимую технику для борьбы с беспилотниками на новых частотах.

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"Потом можно переходить на другие диапазоны и так до бесконечности. Поэтому сейчас основным вопросом являются поставки комплектующих, ведь Китай прочно завладел этой сферой, ограничивая поставки запчастей. А вторая часть — это средства РЭБ для подавления этих дронов", — сказал Сергей "Флэш".

Напомним, в конце октября мы писали о том, что "война дронов" в Украине сильно изменилась. Если раньше ВСУ были лидером по применению FPV-дронов, то сейчас Россия не отстает и тоже использует их для атаки, при этом активнее применяя средства РЭБ для защиты.

А в начале августа стало известно о том, что ВСУ теряют меньше дронов и научились успешно противостоять РЭБ оккупантов. После того как по данным аналитиков RUSI Украина потеряла 90% гражданских БПЛА ситуация значительно улучшилась, благодаря находчивости бойцов ВСУ.