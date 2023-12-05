Битва між сторонами: чим закінчиться суперництво Росії та України у сфері БПЛА

Експерт Сергій Бескрестнов попередив, що в новому році й ЗСУ, й ЗС РФ будуть освоювати все нові радіочастоти, щоб не зробити свої дорогі безпілотники жертвами систем РЕБ противника.

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У новому 2024 році "битва дронів" між Україною і Росією не зійде нанівець і триватиме, поступово змінюючи бойову обстановку на фронті. Таку думку висловив експерт у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми, безумовно, розвиваємо дрони і в цьому напрямку. А напрямок, за яким росіяни розвивають безпілотники, — це битва між обома сторонами. Ось до чого ми прагнемо, використовуючи системи РЕБ — до придушення тих каналів, про які я говорю. Росіяни теж замислюються над цим питанням. Що можна зробити, так це перемикатися на нестандартну частоту. Ми і наш ворог зараз обговорюємо ці варіанти", — зазначив Сергій Бескрестнов.

За його словами, один із найреалістичніших варіантів — це вихід на ті діапазони, де немає готових засобів РЕБ, і де дрони буде проблематично придушувати, а отже, потрібен буде час і нам, і супротивнику, щоб зробити необхідну техніку для боротьби з безпілотниками на нових частотах.

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"Потім можна переходити на інші діапазони і так до нескінченності. Тому зараз основним питанням є постачання комплектуючих, адже Китай міцно заволодів цією сферою, обмежуючи постачання запчастин. А друга частина — це засоби РЕБ для придушення цих дронів", — сказав Сергій "Флеш".

Нагадаємо, наприкінці жовтня ми писали про те, що "війна дронів" в Україні сильно змінилася. Якщо раніше ЗСУ були лідером із застосування FPV-дронів, то зараз Росія не відстає і теж використовує їх для атаки, при цьому активніше застосовуючи засоби РЕБ для захисту.

А на початку серпня стало відомо про те, що ЗСУ втрачають менше дронів і навчилися успішно протистояти РЕБ окупантів. Після того як за даними аналітиків RUSI Україна втратила 90% цивільних БПЛА ситуація значно покращилася, завдяки винахідливості бійців ЗСУ.