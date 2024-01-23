Южная Корея рискует остаться без чипов из-за санкционной войны США и Китая

Корейские компании SK Hynix и Samsung попали под ограничения Минторговли США, хотя от их продукции зависят Apple, Microsoft и Google.

Экономика Южной Кореи очень зависит от полупроводниковой промышленности, которая сегодня оказалась под ударом ввиду технологической войны между Вашингтоном и Пекином, передает издание SCMP.

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix, расположенный на полпути между Сеулом и Пекином, оказался втянутым в сложную сеть ограничений США, наложенных на техносектор Китая с тем, чтобы обрубить последнему доступ к оборудованию для создания передовых чипов. Завод SK Hynix в Даляне, который компания приобрела у Intel, специализируется на флэш-памяти 3D NAND (применяется в смартфонах и других устройствах, — ред.), на долю которой приходится растущая часть доходов всей компании, из них около 27% — на китайское предприятие. С учетом DRAM, общая доля Южной Кореи в мире составляет более 60%.

Компания вложила в производство 9 млрд долларов США, чтобы укрепить мощности и занять прочное место на мировом рынке. Но вместо этого новый корпус завода пустует, так как компания не может закупить литографическое оборудование из-за санкций США, затронувшие и ее.

Осенью прошлого года США предоставили SK Hynix и Samsung Electronics разрешила ввозить оборудования для их предприятий, расположенных в Китае. Штаты понимают, что чипы от этих производителей понадобятся Apple, Microsoft, Google, Alphabet. Например, согласно анализу Bloomberg, Apple получает 20% доходов из Китая и является крупнейшим клиентом SK Hynix и Samsung. Однако южнокорейским компаниям никто не дал гарантии, что это разрешение будет действовать "вечно".

ИИ-возможности продуктов SK Hynix

"Завод SK Hynix в Даляне — яркий образец того, в каком трудном положении оказались южнокорейские производители микросхем в результате ограничений США, — сказал аналитик Масахиро Вакасуги из Bloomberg Intelligence. — Даже с учетом последних уступок США, для SK Hynix нет смысла расширять мощности в Даляне, учитывая неопределенность в отношении президентских выборов в США и политики США после них".

Согласно данным Международного валютного фонда, от санкционной войны США и Китая больше всего может пострадать Южная Корея.

"Корея должна балансировать между США и КНР, — говорит Трой Стангароне, директор Корейского экономического института. — Корея находится в авангарде критически важных технологий, как полупроводниковых, так и аккумуляторных, которые создают возможности для роста экономики, но также являются и ее уязвимостями".

Пока что SK Hynix и Samsung могут импортировать в Китай оборудование для производства чипов из США, придерживаясь ограничений на самые передовые технологии двойного назначения, хотя компаниям. Но компаниям по-прежнему запрещено расширять производство передовых чипов на территории КНР более чем на 5% в течение 10 лет. Продать завод в Даляне — тоже не вариант. Вряд ли Вашингтон разрешит продажу китайским покупателям, да и сама SK Hynix опровергает слухи о продаже.

С того момента, как Минторговли США опубликовало список ограничений на использование передовых американских чиповых технологий, SK Hynix и Samsung увеличили расходы на лоббистов в США, пытаясь добиться послаблений, чтобы не терять своих производственных мощностей. Компании и корейские чиновники пытаются убедить Белый дом в том, что продукция Hynix из Даляня не несет никаких рисков.

Несмотря на послабление санкционных условий для китайских предприятий SK Hynix и Samsung, перспективы других южнокорейских производителей микросхем, зависящих от торговли с КНР, неясны. Все зависит от президентских выборов в США, говорится в материале.

"Хотя КНР по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, согласно данным, опубликованным в начале 2024 года, ежемесячный экспорт в США превысил экспорт в Китай впервые за более чем 20 лет. Корея, видимо больше склоняется в сторону США, поскольку политики и компании меняют стратегии, чтобы справиться с санкционной войной и ее последствиями", — заключили авторы материала.

Ранее Фокус писал о том, что компания из КНР сделала поддельный БПЛА типа Shahed-136 и продавала его на Alibaba. Представитель компании признался, что дрон купил один "крупный заказчик из Украины".