Техническая поддержка Apple отказала владельцу заведения в помощи — он не был клиентом компании. Информацию изменили только после вмешательства журналистов, но теперь карты путают расположение ресторана.

Ошибочный статус магазина на картах Apple привел к потере владельцем ресторана Pum's Kitchen в Австралии около 12 000 австралийских долларов (7 900 долларов США). Об этом сообщает ABC Australia, чьи журналисты помогли мужчине разобраться в ситуации.

Крис Пьятт узнал, что его малый бизнес обозначен как "закрытый навсегда" на картах Apple только тогда, когда постоянный клиент позвонил и спросил, почему он закрыл свой ресторан. До этого заведение успешно существовало 10 лет.

"Мы понятия не имеем, когда произошли эти изменения. Но мы почувствовали внезапное и резкое изменение в поведении клиентов в конце ноября и в течение всего декабря. Мы заметили значительное падение, примерно на 12 000 долларов. Это наш заработок", — говорит мистер Пьятт.

Владельцы ресторана Pum's Kitchen Крис и Пэм Пьятт Фото: ABC

Владелец позвонил в службу технической поддержки Apple. Ему ответили, что не могут помочь, поскольку он не является клиентом Apple. Вместо 'njuj посоветовали отправить отзыв онлайн — в ответ он получил автоматическое сообщение.

По словам Apple, люди могут использовать любой браузер, чтобы заявить о своем бизнесе и обновить детали на карте. Пьятт попробовал через Microsoft Edge — но тщетно. Google Chrome позволил ему внести изменения, но за несколько дней они так и не появились в цифровом сервисе.

После того, как журналисты ABC обратились к Apple, ситуация была исправлена за два часа. Но осталась еще одна довольно важная проблема — расположение ресторана на картах было указано неточно.

"Шпилька на карте неправильная. Мы потеряли одного клиента, потому что они позвонили нам, чтобы проверить местоположение, потом заявили, что используют Apple Maps, и не появились. Я лично поместил булавку на их карту, но она не обновилась и направляет людей к месту, где у нас никогда не было", — говорит владелец.

Ошибочный статус и расположение ресторана Pum's Kitchen на картах Apple Фото: ABC

Технический эксперт Эрика Мили из Университета Саншайн-Кост рассказала, что на форумах Apple, а также на Reddit и Quora есть сотни сообщений от владельцев бизнеса, которые сталкиваются с подобными проблемами:

"Есть много "мои часы указаны неправильно", или "мое местоположение неправильное", "мой номер телефона неправильный". Проблема в том, что я не могу найти информацию о том, как они собирают информацию для Apple Maps. Все постоянно указывают на получение учетной записи Apple для бизнеса, которая является бесплатной, и настройку собственных данных. Однако есть некоторое количество людей, которые сказали: "Я делал это, но это все еще неправильно". Возможно, у них возникла какая-то техническая проблема, но они не узнали причины".

Эксперт советует проверять информацию о закрытых заведениях и тому подобном, а наличие у некоторых компаний возможности подобным образом вредить другим называет страшной ситуацией.

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