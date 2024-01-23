Потратят на войну с Украиной: как Apple помогла РФ заработать почти 14 миллионов долларов

В России американскую компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Представители Apple пытались обжаловать это решение в суде, но безуспешно.

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Российский бюджет в 2024 году уже получил более 13 миллионов долларов от американской компании Apple, которая покинула российский рынок почти сразу после того, как Москва развязала полномасштабную войну против Украины. Деньги уже находятся на государственных российских счетах, сказано в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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Отмечается, что техногигант был оштрафован на 1,2 миллиарда рублей (13,6 миллиона долларов) в январе 2023 года за то, что американская компания якобы требовала от российских разработчиков использовать в приложениях для iOS только ее платежный инструмент. В РФ посчитали, что это условие нарушает антимонопольное законодательство и оштрафовали компанию.

Apple пыталась оспорить в суде возбуждение антимонопольного дела. Но российский же суд признал, что решение ФАС было вполне законным.

Apple в России

1 марта 2022 года гендиректор компании Тим Кук обратился к сотрудникам и объявил о своем решении прекратить поставки и продажи техники на территории России в связи с вторжением РФ в Украину. По информации издания The Verge, за неделю до этого Apple прекратила импортировать всю свою продукцию на территорию страны-агрессора.

"Apple Pay и другие услуги были ограничены. RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы отключили функции пробки и инциденты в Apple Maps в Украине в качестве меры безопасности и предосторожности для граждан Украины", — рассказал Тим Кук.

Уже 2 марта в Apple остановили продажу iPhone, MacBook и другой техники в России. Однако техника Apple все равно продавалась в российских магазинах, поскольку в июне 2022 года президент РФ Владимир Путин разрешил ввозить в РФ товары без разрешения правообладателя. Ввоз происходит в рамках "параллельного импорта", и в списках товаров есть и продукция Apple.

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Напомним, 23 января стало известно, что министры иностранных дел ЕС согласились ввести налог на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. А 11 числа сообщалось, что США поддержали законопроект о конфискации 300 миллиардов долларов замороженных активов страны-агрессора.