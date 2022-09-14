В Россию начали завозить поддельную электронику под видом параллельного импорта

По новому закону ввозить иностранные товары может кто угодно, а таможенники не могут отличить оригинал от контрафакта.

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В Россию начали завозить много контрафактной электроники и других товаров под видом так называемого "параллельного импорта". Об этом сообщило издание "КоммерсантЪ".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в Россию ввезли уже примерно 1 млн тонн различных товаров на $6 млрд в рамках параллельного импорта, то есть окольными путями без разрешения правообладателей, запретивших продажи в стране-агрессоре. Как рассказал глава ФТС Владимир Ивин, поддельные устройства, игрушки, одежда, обувь и т.д. чаще всего продается на рынках и в небольших магазинах. Таможенники не могут отличить контрафактную продукцию от оригинальной, поэтому если документы оформлены правильно — она попадает на прилавки.

Как рассказал руководитель Национального обувного союза Ммаксим Данилов, в России до сих пор продолжают работать иностранные компании, которые не собираются уходить. Но если ранее официальный представитель и дистрибутор мог продавать товары конкретного бренда по эксклюзивному контракту, то теперь их могут завозить, кто захочет. Таможня не имеет право останавливать продукцию, если она разрешена к параллельному импорту.

Ранее писали, что параллельный импорт не помог России решить проблемы с закупкой IT-оборудования. Российские компании испытывают большой дефицит серверов, поставки которых сократились в четыре раза по сравнению с показателями до начала полномасштабной войны в Украине.

Писали также, что обедневшие россияне стали чаще покупать смартфоны неизвестных брендов вместо iPhone и Samsung. Желая сэкономить, многие даже выбирают подержанные устройства, хотя раньше брали новые.

Эксперты объяснили, как санкции подорвут военный потенциал России. Уже в следующем году жители РФ должны ощутить потерю доходов, которые раньше поступали от торговли газом и нефтью.