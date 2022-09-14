У Росію почали завозити підроблену електроніку під виглядом паралельного імпорту

За новим законом ввозити іноземні товари може будь-хто, а митники не можуть відрізнити оригінал від контрафакту.

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У Росію почали завозити багато контрафактної електроніки й інших товарів під виглядом так званого "паралельного імпорту". Про це повідомило видання "Комерсант".

За даними Федеральної митної служби (ФМС), у Росію ввезли вже приблизно 1 млн тонн різних товарів на $6 млрд у межах паралельного імпорту, тобто манівцями без дозволу правовласників, які заборонили продажі в країні-агресорі. Як розповів голова ФМС Володимир Івін, підроблені пристрої, іграшки, одяг, взуття тощо найчастіше продають на ринках і в невеликих магазинах. Митники не можуть відрізнити контрафактну продукцію від оригінальної, тому якщо документи оформлені правильно, вона потрапляє на прилавки.

Як розповів керівник Національної взуттєвої спілки Максим Данилов, у Росії досі продовжують працювати іноземні компанії, які не збираються йти. Але якщо раніше офіційний представник і дистриб'ютор міг продавати товари конкретного бренду за ексклюзивним контрактом, то тепер їх можуть завозити хто захоче. Митниця не має права зупиняти продукцію, якщо її дозволили в межах паралельного імпорту.

Раніше писали, що паралельний імпорт не допоміг Росії вирішити проблеми із закупівлею IT-обладнання. Російські компанії зазнають великого дефіциту серверів, постачання яких скоротилися вчетверо порівняно з показниками до початку повномасштабної війни в Україні.

Писали також, що росіяни, які збідніли, стали частіше купувати смартфони невідомих брендів замість iPhone і Samsung. Бажаючи заощадити, багато хто навіть вибирає уживані пристрої, хоча раніше брали нові.

Експерти пояснили, як санкції підірвуть військовий потенціал Росії. Вже наступного року жителі РФ мають відчути втрату доходів, які раніше надходили від торгівлі газом і нафтою.