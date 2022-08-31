Паралельний імпорт не допоміг: у Росії великі проблеми із закупівлею IT-обладнання

У червні закупівлі серверів скоротилися приблизно вчетверо порівняно з показниками до початку вторгнення в Україну.

У Росії різко скоротилися постачання серверів та іншого IT-обладнання, незважаючи на запуск так званого "паралельного імпорту". Про це повідомляє російське видання "Ведомости", посилаючись на анонімні джерела.

За словами людини, близької до одного з дистриб'юторів, у другому кварталі 2022 року в Росію зуміли ввезти в 4-5 разів менше обладнання, а порівняно з лютим загальна сума постачання скоротилася на 79%. Представник іншої компанії підтвердив проблеми з імпортом: за його підрахунками, у червні вартість закуплених серверів виявилася на 73% меншою, ніж на початку повномасштабної війни в Україні.

За оцінками одного з експертів, у лютому вартість ввезених серверів становила $190–200 млн, знизилася приблизно вдвічі (до $75–90 млн). У квітні обсяг постачання перевищив $300 млн, тобто навіть обійшов довоєнні показники, але потім у червні різко впав, нівелювавши квітневе підвищення. У липні поставки повернулися до березневого рівня, тому за місяць приріст склав приблизно 30–40%. Та ж тенденція спостерігається із закупівлею всього IT-обладнання.

Навесні на тлі міжнародних економічних санкцій уряд Росії дозволив завозити товари в країну по "паралельному імпорту" — без дозволу правовласників і через треті країни. Завдяки цьому на початку другого кварталу постачання серверів суттєво збільшилося, але так і не повернулося до довоєнних показників.

Раніше писали, що російські IT-компанії не можуть купити обчислювальне обладнання через санкції. Зокрема, вони потребують серверів, які поступово виходять з ладу та потребують оновлення. За словами джерел, проблеми виникають із закупівлею не лише нової, а й уживаної техніки.

Нещодавно стало відомо, що компанії Nokia та Ericsson вирішили піти з Росії. Російські оператори мобільного зв'язку можуть постраждати, адже ці підприємства постачали до країни телекомунікаційне обладнання.