Параллельный импорт не помог: в России большие проблемы с закупкой IT-оборудования

В июне закупки серверов сократились примерно в четыре раза по сравнению с показателями до начала вторжения в Украину.

В России резко сократились поставки серверов и другого IT-оборудования, несмотря на запуск так называемого "параллельного импорта". Об этм сообщает российское издание "Ведомости", ссылаясь на анонимные источники.

По словам человека, близкого к одному из дистрибуторов, во втором квартале 2022 года в Россию сумели ввезти в 4-5 раз меньше оборудования, а по сравнению с февралем общая сумма поставок сократилась на 79%. Представитель другой компании подтвердил проблемы с импортом: по его подсчетам, в июне стоимость закупленных серверов оказалась на 73% меньшей, чем в начале полномасштабной войны в Украине.

По оценкам одного из экспертов, в феврале стоимость ввезенных серверов составляла $190–200 млн, в снизилась примерно в два раза (до $75–90 млн). В апреле объем поставок превысил $300 млн, то есть даже обошел довоенные показатели, но затем в июне резко упал, нивелировав апрельское повышение. В июле поставки вернулись к мартовскому уровню, поэтому за месяц прирост составил порядка 30–40%. Та же тенденция наблюдается с закупкой всего IT-оборудования.

Весной на фоне международных экономических санкций правительство России позволило завозить товары в страну по "параллельному импорту" — без разрешения правообладателей и через третьи страны. Благодаря этому в начале второго квартала поставки серверов существенно увеличились, но так и не вернулись к довоенным показателям.

Ранее писали, что российские IT-компании не могут купить вычислительное оборудование из-за санкций. В частности, они нуждаются в серверах, которые постепенно выходят из строя и требуют обновления. По словам источников, проблемы возникают с закупкой не только новой, но и подержанной техники.

Недавно стало известно, что компании Nokia и Ericsson решили уйти из России. Российские операторы мобильной связи могут пострадать, ведь эти предприятия поставляли в страну телекоммуникационное оборудовавние.