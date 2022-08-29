Nokia и Ericsson решили уйти из России: операторы мобильной связи могут пострадать

Журналисты пишут, что компании полностью прекратят деятельность в РФ уже к концу 2022 года.

Компании Ericsson (Швеция) и Nokia (Финляндия) заявили, что к концу года полностью остановят свою деятельность в России. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что Ericsson еще в апреле приостановила свою деятельность в России на неопределенный срок. А вот Nokia и ранее заявляла, что полностью уйдет из страны. И вот, как пишет издание, представитель Nokia 29 августа заявил, что компания полностью уходит из РФ, пока не будет завершено "юридическое закрытие".

Журналисты также написали, что компания Ericsson, отправившая своих сотрудников в оплачиваемый отпуск в начале этого года, также зафиксировала резерв в размере 900 миллионов крон (95 миллионов долларов США) в первом квартале на покрытие обесценения активов и других чрезвычайных расходов, связанных с переездом. В материале сказано, что у компании около 400 сотрудников в РФ, которые получат финпомощь в связи с потерей рабочих мест.

Nokia, у которой около 2000 сотрудников в России, заявила, что продолжит обслуживание критически важных сетей, так как обязана выполнить "договорные и гуманитарные обязательства".

СМИ пишут, что, поскольку Ericsson и Nokia полностью уйдут из России, операторы мобильной связи страны МТС и Tele2 станут более зависимыми от китайских компаний, таких как Huawei и ZTE.

Чем занимаются Ericsson и Nokia

Ericsson, компания со штаб-квартирой в Стокгольме, занимается производством телекоммуникационного оборудования. Nokia Corporation — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных сетей. Штаб-квартира находится в Эспоо, городе-спутнике Хельсинки.

Ранее Фокус писал, что в Европарламенте одобрили запрет выдачи виз туристам из РФ. Ответственные за кровавую войну не могут развлекаться, уверен немецкий депутат Манфред Вебер. Политик с трудом представляет, как беженцы из Украины обслуживают столики русских отдыхающих.

Также мы сообщали, что санкции ЕС остановили экспорт российского угля морем. По информации журналистов, с середины августа крупнейшая российская угольная компания остановила отгрузку своей продукции иностранным контрагентам по морю.